[VIDEO] Momento que Trump sale abruptamente de rueda de prensa. ¿Está al borde de una crisis?

Habían pasado más de dos semanas desde que el presidente Donald Trump celebró por última vez una rueda de prensa de la Casa Blanca para abordar las últimas actualizaciones sobre el coronavirus, pero regresó al podio el lunes para discutir la pandemia global. Después de una hora de preguntas y respuestas, la atmósfera agradable entre Trump y los medios de comunicación en el Jardín de las Rosas una vez más se agrió.

El momento sucedió luego de que la reportera de CBS, Weijia Jiang, le preguntó a Trump por qué sigue comparando el índice de pruebas de coronavirus de Estados Unidos con la de otros países como si fuera una “competencia global”. Trump respondió: “Pregúntale a la China”. Luego llamó a la reportera de CNN, Kaitlan Collins, pero se negó a escuchar su pregunta después de que Collins aparentemente le cediera la palabra a Jiang para continuar su interrogatorio. Jiang preguntó: “Señor, ¿por qué me está diciendo eso a mi específicamente que debería preguntarle a China?” Trump respondió que le diría lo mismo “a cualquiera que hiciera una pregunta desagradable como esa” y luego terminó abruptamente la reunión informativa y salió del escenario.

Trump storms out of coronavirus press conference after getting called out for a racist comment to an Asian American reporter. Kudos to CNN’s ⁦@kaitlancollins⁩ who let the reporter follow up with Trump over his racist question. pic.twitter.com/NQySU4P4NH — John Aravosis 🇺🇸 (@aravosis) May 11, 2020

Trump y Collins han tenido encontronazos antes

No es la primera vez que Trump ha tenido un intercambio acalorado con la reportera de CNN. Durante una prensa de la Casa Blanca el 23 de abril, Trump reprendió a Collins y se negó a responder a su pregunta sobre la salud del líder norcoreano Kim Jong Un.

Trump le dijo a Collins: “El problema es que no quieres la verdad. … No CNN. … CNN es noticia falsa. No me hables.”

Un día más tarde, un funcionario de la Casa Blanca intentó mover a Collins de su asiento en primera fila en la rueda de prensa, pero esta se negó a moverse. Después de que se le pidió que cambiara de asiento con Chris Johnson, un reportero de Washington Blad, que estaba sentado en la sexta fila, Collins tuiteó sobre el altercado.

Tonight the White House tried to have me, and only me, swap seats with another reporter several rows back. We both refused to move from our seats that were assigned well in advance. The briefing was short, the president took no questions and it proceeded as planned. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) April 24, 2020

Collins dijo: “Esta noche la Casa Blanca trató de hacerme a mi, y sólo a mi, intercambiar asientos con otro reportero de varias filas atrás. Ambos nos negamos a mudarnos de nuestros asientos que fueron asignados con bastante antelación”.

Trump le dijo a Jiang que “bajara la voz’ durante una rueda de prensa previa en la Casa Blanca



Durante la rueda de prensa de la Casa Blanca el 20 de abril, Jiang desafió a Trump por no advertir a los estadounidenses sobre el coronavirus mientras se estaba “extendiendo como un incendio forestal durante el mes de febrero”.

¿Por qué esperó tanto para advertirles”, preguntó Jiang. “¿Y por qué no tuvo distanciamiento social hasta el 16 de marzo?”

En respuesta, Trump primero preguntó con qué medio de comunicación estaba y luego le dijo: “Con cuidado, con cuidado, cálmate”. Jiang no había alzado la voz. Continuó cuestionándolo, pero Trump la cortó y respondió: “Baja la voz, por favor”.

Jiang siguió presionando sobre el retraso de Trump en emitir una advertencia real al pueblo estadounidense sobre el coronavirus, destacando que Trump en su lugar continuó celebrando manifestaciones masivas de prensa y eventos de campaña. Pero Trump desestimó la idea de que llegó tarde a responder al coronavirus. Dijo: “Yo [actúe] muy muy temprano” y “los demócratas no hicieron nada”. Jiang respondió: “Por cierto, cuando emitió la prohibición, el virus ya estaba aquí.”