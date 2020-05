¿Elecciones presidenciales podrían ser por correo?: hay ventajas y desventajas

A medida que las pautas de distanciamiento social siguen vigentes y la vacuna COVID-19 permanece distante, el voto universal por correo se ha convertido en un medio cada vez más atractivo para llevar a cabo las elecciones del 2020. Si bien muchos estadounidenses están familiarizados con las llamadas boletas en ausencia, el voto por correo universal solo existe en un puñado de estados, lo que genera confusión sobre el proceso y sus ventajas y desventajas.

Cinco estados en la Unión Americana actualmente llevan a cabo todas las elecciones completamente por correo.

Oregon se convirtió en el primer estado en implementar el voto universal por correo en 1998. Desde entonces, Colorado, Utah, Washington y Hawai han aprobado medidas similares. En California, Nebraska y Dakota del Norte, los condados individuales pueden realizar sus elecciones por correo. Ocho estados adicionales permiten que se realicen algunas elecciones por correo, mientras que cinco estados adicionales permiten que los recintos especialmente pequeños voten por correo.

¿Cómo se vota en Estados Unidos?MILENIO te explica en qué consiste el proceso por el cuál se eligen al nuevo presidente en Estados Unidos, ya que, el más votado no significa que sea el ganador. 2012-11-06T22:23:20.000Z

La Conferencia Nacional de Legisladores del Estado explica el proceso así: “Las boletas se envían por correo antes del día de las elecciones y, por lo tanto, los votantes tienen un período electoral, no solo un día, para votar. Las elecciones por correo pueden considerarse como votaciones en ausencia para todos. Este sistema también se conoce como voto por correo”.

Mientras que las “elecciones por correo” significan que cada votante registrado recibe una boleta por correo, esto no excluye las oportunidades de voto en persona en y/o antes del día de las Elecciones.

Las posibles ventajas del voto por correo incluyen una mejor participación, más conveniencia para los votantes, períodos de votación más largos y costos más bajos para administrar las elecciones. Las posibles desventajas incluyen un aumento en los costos de impresión, un conteo de votos más lento, una posible coerción familiar y la falta de reunión comunitaria y tradición cívica. En la pandemia, este último punto se convierte en una ventaja significativa más que en una desventaja.

NCSL también señaló que el voto por correo puede excluir a aquellos que no tienen direcciones y aquellos con una alfabetización por debajo del nivel universitario, porque las boletas suelen emplear lenguaje de nivel universitario. Las reservas nativas requieren una consideración particular.

El voto universal por correo se ve reforzado por medidas adicionales para ampliar la votación anticipada, mejorar el registro en línea y permitir el registro de votantes el mismo día. En Colorado, los residentes pueden registrarse para votar el mismo día que emitieron su voto. Si bien todos los votantes reciben una boleta por correo, los residentes de Colorado pueden optar por votar en persona en un centro de votación local.

El Centro Brennan presentó un plan exhaustivo para establecer el voto universal por correo, junto con otras protecciones importantes.

Este plan enfatiza cinco áreas de acción; a saber, “(1) modificación y preparación del lugar de votación; (2) votación anticipada ampliada; (3) una opción universal de voto por correo; (4) modificación y preparación del registro de votantes, incluido el registro ampliado en línea; y (5) educación electoral y prevención de manipulación.

President Trump: "I think mail-in voting is horrible, it's corrupt."

Reporter: "You voted by mail in Florida's election last month, didn't you?"

Trump: "Sure. I can vote by mail"

Reporter: "How do you reconcile with that?"

Trump: "Because I'm allowed to." pic.twitter.com/Es8ZNyB3O1

— MSNBC (@MSNBC) April 7, 2020