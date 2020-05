CVS abre más centros de prueba COVID-19: ¿Cómo y dónde hacerse la prueba?

La compañía farmacéutica CVS Health abrió a partir de este viernes 15 de Mayo nuevos centros de prueba de COVID-19 en ubicaciones seleccionadas en diversos Estados.

CVS Health espera tener hasta 1,000 ubicaciones en todo el país, que ofrezcan este servicio a fines de mayo, con el objetivo de procesar hasta 1.5 millones de pruebas por mes, sujeto a la disponibilidad de suministros y capacidad de laboratorio.

1,000 #COVID19 drive-thru test sites at select @cvspharmacy locations across the country are set to open by the end of May and will utilize self-swab tests for individuals meeting @CDCgov criteria. Read more: https://t.co/fWmopN8rpo pic.twitter.com/bJ2YngovOt — CVS Health (@CVSHealth) May 14, 2020

Para este fin de semana se realizó oficialmente el lanzamiento de nuevos centros de prueba a nivel nacional que incluye 51 ubicaciones en Arizona, Connecticut, Massachusetts y Pennsylvania.

As part of our commitment to help slow the spread of #COVID19, we’re opening more than 50 testing sites at select drive-thru @cvspharmacy locations across Arizona, Connecticut, Florida, Massachusetts & Pennsylvania. Learn more: https://t.co/5Xmw3EI4FB pic.twitter.com/kvkz4cIkzT — CVS Health (@CVSHealth) May 14, 2020

“Si bien los sitios de prueba a gran escala que hemos estado operando desde principios de abril han demostrado ser exitosos, este nuevo enfoque nos permite utilizar nuestra presencia en comunidades de todo el país y acercar las pruebas a casa”, dijo Larry J. Merlo, presidente y CEO, CVS Health, en un comunicado difundido este jueves.

También especifica: “De esta manera CVS Health se posiciona como compañía de innovación farmacéutica que ayuda a las personas en su camino hacia una mejor salud. Este modelo integrado único aumenta el acceso a un cuidado de calidad, produce mejores resultados en la salud y reduce los costos generados por el cuidado de la salud”.

En términos prácticos las pruebas de hisopos estarán disponibles para las personas que cumplan con los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, además de las pautas de edad.

Los pacientes deben registrarse con anticipación en CVS.com a partir de este viernes 15 de mayo para programar una cita, deberán permanecer en sus automóviles, las pruebas se enviarán a un laboratorio externo independiente para su procesamiento y los resultados estarán disponibles en aproximadamente tres días.

Las pruebas no se realizarán dentro de las tiendas minoristas, y CVS Pharmacy, HealthHUB y MinuteClinic continuarán prestando servicios a clientes y pacientes.

¿Cómo es el procedimiento para hacerse la prueba?

Sitios de prueba: El acceso es desde el automóvil a los centros ubicados en estacionamientos grandes identificados junto con autoridades locales. Se les está dando prioridad a las ubicaciones de CVS Pharmacy que tienen MinuteClinics dentro de la tienda.

Tipo de prueba:

Prueba autoadministrada con hisopo nasal ID Now para COVID-19, de Abbott.

Cómo hacerse la prueba: Los pacientes deben responder algunas preguntas en línea para saber si cumplen los requisitos para hacerse la prueba. Después, por internet pueden seleccionar una ubicación y hora para la cita. Los pacientes deben traer comprobante de identidad y de residencia en el estado.

Tiempo de espera para los resultados: Los resultados pueden estar disponibles en tan solo 30 minutos, dependiendo del volumen de personas que se hacen la prueba en cada sitio. Los pacientes deben permanecer en sus vehículos para esperar los resultados de la prueba y, si resulta positivo, un plan de tratamiento. Si hay algún retraso en el proceso, CVS llamará al paciente con el resultado unos días después.

News | CVS Health delivering on commitment to establish up to 1,000 #COVID19 test sites by end of May https://t.co/N94Cie5bIX pic.twitter.com/YXpvcrMkQG — CVS Health (@CVSHealth) May 14, 2020

