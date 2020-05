Cheques de estímulo COVID-19: ¿Cuál es la fecha límite del 13 de mayo?

Hay una nueva fecha límite para los cheques de estímulo por coronavirus. Los estadounidenses ahora tienen hasta el mediodía del miércoles 13 de mayo para proporcionar su información de depósito directo utilizando el portal “Obtener mi pago” o “Get My Payment” en el sitio web del IRS.

Si no actualiza su información de depósito directo, tendrá que esperar para recibir un cheque en papel para obtener su pago de estímulo.

Se espera que los cheques en papel lleguen desde finales de mayo hasta junio

El sitio web del IRS ahora dice: “A mediados de este mes, el número de cheques en papel que se entregan a los contribuyentes aumentará considerablemente. Para muchos contribuyentes, es la última oportunidad de obtener un depósito directo de su “Pago de Impacto Económico” en lugar de recibir un cheque en papel.

Las personas deben visitar “Obtener mi pago” en IRS.gov antes del mediodía del miércoles 13 de mayo para verificar el estado de sus pagos y cuando están disponibles, para así proporcionar su información de depósito directo”.

El IRS dice que ha distribuido $ 217 mil millones a 127 millones de personas

Cuando se aprobó la Ley CARES, el IRS se comprometió a enviar pagos de $1,200 a personas calificadas.

El viernes, según Pymnts, el IRS dijo que hasta ahora ha distribuido $217 mil millones a 127 millones de contribuyentes. En comparación, había enviado $158 mil millones a 88 millones de estadounidenses antes del 24 de abril.

En un comunicado, el Comisionado del IRS Chuck Rettig dijo: “Estamos trabajando duro para continuar entregando estos pagos a

los estadounidenses que los necesitan. La gran mayoría de los pagos se han entregado en un tiempo récord y millones más están en camino cada semana”.

Algunas personas necesitan devolver sus cheques de estímulo

Millones han recibido sus cheques de estímulo, pero ahora el IRS está pidiendo que algunas personas devuelvan esos pagos.

El IRS pide a los siguientes que devuelvan sus chequeos de estímulo de coronavirus:

* Miembros de la familia de personas fallecidas (por la parte de la persona fallecida)

* Individuos encarcelados

* “Extranjeros” (no ciudadanos) que no son residentes o residentes no calificados

El hecho de que estén pidiendo que se les devuelva el dinero es una sorpresa para los destinatarios y los expertos legales, ya que el IRS hizo poco para recuperar el dinero durante la Gran Recesión, según Money.

Cuando se le preguntó previamente a Nina Olson, ex jefa del Servicio de Defensor del Contribuyente del regulador interno del IRS, sobre el envío de pagos atrasados, le dijo a Marketwatch: “El proyecto de ley de estímulo de la Ley CARES no contenía disposiciones de ‘recuperación’ para los cheques de estímulo enviados a una persona muerta, lo que significa la agencia no puede recuperar el dinero después de que se haya entregado. El Congreso no escribió sobre eso este año”.

Ahora, sin embargo, dicen que los pagos enviados incorrectamente a las personas que han muerto, están en la cárcel o no son ciudadanos deben ser devueltos. No está claro cómo el IRS se asegurará de que se envíen estos cheques.

Garrett Watson, de la Fundación Fiscal, le dice a Money: “Sospecho que el IRS alentará a las personas a devolver los pagos dados incorrectamente, pero es menos probable que la agencia persiga a las personas legalmente o durante la temporada de impuestos de 2021. Es importante tener en cuenta que las preguntas frecuentes del IRS no se consideran documentos legales o incluso orientación formal, por lo que si bien son útiles para establecer la posición de la agencia, necesitaríamos más detalles antes de saber si tendrían un caso sólido para perseguir a las personas legalmente los pagos”.

Este es el original en inglés de Heavy.com