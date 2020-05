Cheques de estímulo COVID-19: Qué hacer si venció la fecha límite de depósito directo del IRS?

Si no cumplió con la fecha límite de depósito directo del IRS el 13 de mayo, no podrá enviar su información bancaria en el portal Get My Payment, pero eso no significa que no recibirá su cheque de estímulo.

Si no pudo configurar el depósito directo con el IRS antes de la fecha límite del 13 de mayo, usted recibirá su pago de estímulo por correo, si es elegible.

Esto es lo que necesita saber:

¿Todavía puede actualizar su dirección y realizar un seguimiento de su cheque ahora que ha pasado el plazo de depósito directo del IRS?

A pesar de que la fecha límite para actualizar la información de depósito directo con el IRS ha pasado, el portal Get My Payment todavía está abierto. Si inicia sesión, debe encontrar información sobre cuándo está programado el envío de su pago. Este mensaje se verá similar a la imagen de arriba.

Si necesita cambiar su dirección, la forma más fácil es presentar su última declaración de impuestos, si aún no lo ha hecho. A continuación, encontrará más información sobre las diferentes formas en que puede actualizar su dirección postal con el IRS.

El IRS ha cerrado el portal de depósito directo para que pueda centrarse en el procesamiento de cheques en papel para las personas que no tienen configurado el depósito directo.

Según el comunicado de prensa del IRS que anuncia la fecha límite, más de 130 millones de estadounidenses ya han recibido sus pagos de estímulo mediante depósito directo. El comisionado del IRS, Chuck Rettig, dijo que la oficina estaba “trabajando duro” para enviar millones de pagos en un plazo más rápido de lo esperado y que la gente debería esperar recibir sus pagos enviados a fines de mayo o junio.

El portal de pago para los no declarantes aún está abierto. Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos federales, aún pueden actualizar su información de depósito directo con el IRS a través de los no declarantes en: Ingrese la información de pago aquí.

Cómo verificar o editar la dirección que tiene en el archivo con el IRS

Es fácil actualizar su información con el IRS. Simplemente visite la página del IRS para actualizar la información y elija cuál de los siguientes métodos desea usar para actualizar su dirección.

Complete un formulario del IRS

Hay dos formularios que puede completar con el IRS para cambiar su dirección: Formulario 8822, Cambio de dirección o Formulario 8822-B, Cambio de dirección o Parte responsable – Negocios.

Presente una declaración de impuestos actualizada

Si ya ha presentado su declaración de impuestos de 2019 con su nueva dirección, el IRS procesará esa dirección como la actual.

Envíe una declaración por escrito

Envíe al IRS una declaración escrita firmada que incluya su nombre completo, dirección anterior, nueva dirección y número de Seguro Social, ITIN o EIN. Envíe esta declaración firmada a la dirección donde presentó su última declaración.

Proporcione “Notificación oral” por teléfono

La última opción es hablar con un representante del IRS por teléfono. Deberá proporcionar la siguiente información para garantizar su identidad y cambiar su dirección:

* nombre completo

* nueva direccion

* antigua dirección

* fecha de nacimiento

* número de seguro social, ITIN o EIN

Sin embargo, gracias a los efectos de la pandemia de coronavirus, el sitio web del IRS indica que “la asistencia telefónica en vivo del IRS no está disponible en este momento”.

Este es el artículo original de Heavy.com