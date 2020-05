Cheques de estímulo COVID-19: “Mensajes de error” en el portal del IRS ¿Qué significan?

Algunas personas aún no han recibido su cheque de estímulo por COVID-19, y cuando intentan usar la herramienta del IRS Get My Payment, obtienen ”Mensajes de error”.

¿Qué puede significar esto?

El IRS explica que puede realizar cambios en su estado de pago “no más de una vez al día”. Por lo tanto, si recibe un mensaje de error, intente nuevamente al día siguiente. Según el IRS, se supone que la herramienta Obtener mi pago muestra una de estas tres categorías:

*Estado del pago: Esto significa que “un pago ha sido procesado, una fecha de pago está disponible y el pago debe enviarse por depósito directo o por correo” o que usted “es elegible, pero un pago no ha sido procesado y un pago la fecha no está disponible”, según el IRS.

*Necesita más información: Esto significa que es elegible para un cheque de estímulo, pero el IRS no tiene su información de depósito directo. “Se le dará la oportunidad de proporcionar su información bancaria una vez que haya verificado adecuadamente su ideal entidad”, dice el IRS. “El depósito directo es la forma más rápida de obtener su EIP”.

*Estado de pago no disponible: Esto significa que el IRS “no puede determinar su elegibilidad para un pago en este momento”. Por ejemplo, no presentó una declaración de impuestos de 2018 o 2019, o la presentó recientemente y la declaración no se ha procesado por completo”.

No intente llamar al IRS sobre su verificación de estímulo porque recibirá un mensaje automatizado.

Aquí hay más detalles sobre lo anterior y otros tipos de mensajes de error:

¿Qué significa el mensaje de error “Estado de pago no disponible” en más detalle?

El IRS informa que la aplicación Obtener mi pago dirá “Estado de pago no disponible” por varias razones:

*Usted debe presentar una declaración de impuestos, pero el IRS no ha terminado de procesar su declaración de 2019.

*La aplicación aún no tiene sus datos.

*Por lo general, no presenta una declaración y usó la pestaña: “No declarantes: ingrese la información de pago aquí” pero el IRS aún no ha procesado su entrada.

*No es elegible para un pago (consulte Elegibilidad).

Según el IRS, si usted recibe la respuesta “Estado de pago no disponible” no podrá proporcionar información de depósito directo en ese momento. Y explica: “Estamos trabajando en actualizaciones para permitir que más personas usen esta función”.

¿Qué significa cuando ingreso a “Obtener mi pago” y dice: “Por favor intente nuevamente más tarde”?

Según el IRS, esto significa que “su cuenta ha sido bloqueada”. ¿Por qué? Podría ser por estas razones, dice el IRS:

*La información que ingresó no coincide con los registros del IRS. Por razones de seguridad, el IRS limita “cada usuario a tres intentos fallidos por período de 24 horas”.

*Ya ha accedido al sistema la cantidad máxima de veces en 24 horas. Según el IRS, “limitamos a cada usuario a cinco inicios de sesión por día para administrar la capacidad del sistema”.

El IRS señala: “Podrá acceder a la aplicación después de que hayan pasado 24 horas. Por favor no contacte al IRS”.

¿Por qué recibo un mensaje de error cuando intento ingresar mi información personal o fiscal?

El IRS ha proporcionado algunos consejos para asegurarse de que está ingresando esta información correctamente con la esperanza de reducir las posibilidades de mensajes de error: “Si la información que ingresa no coincide con nuestros registros, recibirá un mensaje de error. Verifique la información solicitada para asegurarse de haberla ingresado con precisión”, sugiere el IRS.

Es fundamental que ingrese su información exactamente como aparece en su declaración de impuestos más reciente. El IRS sugiere verificar cómo está ingresando su dirección de calle versus cómo aparece en sus declaraciones de impuestos. Debe ser exactamente igual. Por ejemplo, 123 N Main St es diferente de 123 North Main St, de acuerdo con el IRS, así que verifique las abreviaturas.

“También puede verificar cómo se formatea su dirección con el Servicio Postal de los EE. UU. (USPS) ingresando su dirección en la herramienta de búsqueda postal de USPS, Tools.usps.com, y luego ingrese su dirección en “Obtener mi pago” exactamente como aparece en el archivo de USPS ”, sugirió el IRS.

Además, podría recibir un error al intentar ingresar números para cosas como su ingreso bruto ajustado (AGI), el monto del reembolso o el monto que adeuda.

El IRS dice que debe “asegurarse de ingresar los números exactamente como aparecen en su Formulario 1040 o transcripción de impuestos. Si no se aceptan los números de su declaración de impuestos de 2019, pruebe los números de su declaración de impuestos de 2018”.

¿Por qué no puedo obtener mi estado de pago?

Para utilizar la herramienta Obtener mi pago, “primero debe verificar su identidad respondiendo preguntas de seguridad”, aconseja el IRS.

“Si la información que ingresa no coincide con nuestros registros varias veces, quedará bloqueado de Obtener mi pago por 24 horas por razones de seguridad. Si no puede verificar su identidad, no podrá usar la herramienta Obtener mi pago. No intente contactar al IRS”.

El IRS señala nuevamente que, si verificó su identidad y recibió el mensaje: “Estado de pago no disponible”, esto significa que “no podemos determinar su elegibilidad para un pago en este momento”.

Esto puede ocurrir por una variedad de razones, por ejemplo, si no presentó una declaración de impuestos de 2018 o 2019 o si presentó recientemente y la declaración no se ha procesado por completo”.

Este es el original en inglés de Heavy.com