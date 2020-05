Top 5 Últimas Noticias Mayo 15 de 2020

Estados Unidos enfrentará este año el “invierno más oscuro de la historia moderna” a menos que las autoridades actúen decididamente para impedir un rebrote del coronavirus.

Estas fueron las declaraciones del doctor Rick Bright ante el Congreso de los Estados Unidos. Este médico afirma haber sido despedido tras advertir al gobierno del presidente Donald Trump que se preparase para la pandemia. Como reporta Infobae aquí el doctor Bright, experto en inmunología, hizo su predicción en un testimonio preparado para su comparecencia del jueves ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

“El momento propicio para actuar está pasando”, dice Bright en su testimonio preparado y publicado en el portal del panel de la cámara baja. “Si no desarrollamos una respuesta nacional coordinada, fundamentada en la ciencia, me temo que la pandemia va a ser mucho peor y prolongada, causando enfermedad y muertes sin precedentes”. Este testimonio sucedió hoy y no es cualquier declaración, para ser tomada a la ligera. Trump ante su deseo de reabrir la economía hace caso omiso de advertencias y describe a Bright como “una persona contrariada”. Y aunque parezca increíble hasta algunos de los aliados políticos del mandatario exigen el despido de Fauci.

Las cifras no mienten sea lo que sea, hoy según worldometers.info se reportaron 1,457,593 casos. 86,912 muertes y 318,027 recuperaciones.

El impacto de la pandemia causó más de 6,78 millones de solicitudes de beneficio por desempleo en la última semana de marzo, y a la fecha, ya son más de 36 millones desde el inicio de la pandemia. Aunque las solicitudes han ido disminuyendo, las cifras son terriblemente altas.

Los demócratas saben que derrotar a Trump en las elecciones de noviembre no será tarea fácil, por ende, Biden y Sanders decidieron unir esfuerzos y crear un equipo de trabajo para llegar a un consenso. El objetivo es unir a sus seguidores y ser mayoría en las elecciones presidenciales. Más detalles aquí.

Hablando de Coronavirus y sus implicaciones en toda la población, contrario a lo que hemos escuchado, la tos y la fiebre no son los primeros síntomas para todos los contagiados de coronavirus. Por lo menos en los niños, quienes también han sufrido la gravedad del virus, los primeros sintomas podrian ser diarrea y fatiga, así lo demostró un estudio realizado en Wuhan. Hemos reportado en estos días pasado acerca de los casos que van en aumento de niños con el síndrome de Kawasaki no sólo en Nueva York sino en muchas otras regiones del país. Más detalles aquí.

Siguen las investigaciones y conceptos sobre el COCID-19. Para variar un funcionario de la OMS advirtió este miercoles que el Covid-19 podría permanecer en nuestra vida para siempre. El director de Emergencias Sanitarias del organismo dijo que el virus podría convertirse en endémico, pero que así como el VIH, podremos asumirlo y enfrentarlo con la vacuna. Veremos detalles de su concepto.

En una nota de solidaridad ejemplar, la gratitud por parte de los irlandeses a la comunidad Navajo quedó demostrada incluso 175 años después. La tribu recibió una gran donación por parte de irlandeses luego de que en 1819, los Navajo ayudaron a Irlanda durante la Gran Hambruna. Aquí verán la historia.

Y para rematar una historia de justicia y criminalidad. La Fiscalía General de la República de Mexico, informó que extraditó a Estados Unidos a cinco hombres que eran reclamados por los tribunales norteamericanos. Entre los acusados se encuentra Jorge Luis Sánchez Morales, señalado de operar el Cártel de Sinaloa.

1. Nueva iniciativa de Biden y Sanders para unir a demócratas

Joe Biden y Bernie Sanders, los principales rivales demócratas en la lucha por la nominación presidencial, buscan unir fuerzas para el partido demócrata con un consenso en torno a seis temas importantes.

“La unidad partidaria es vital para derrotar a Donald Trump en noviembre y sacar al país de una crisis sin precedentes”, dijo Biden en un comunicado. Y aunque en las elecciones los candidatos mostraron ciertas diferencias, ya formaron un equipo para generar un consenso. Uno de los miembros es Alexandria Ocasio-Cortez, quien hace parte de la Cámara de los Estados Unidos.

Para ser mayoría y lograr vencer a Trump en las elecciones, se formaron seis comisiones de ocho miembros cada una para enfocarse en las decisiones sobre la salud, la inmigración, la educación, una reforma a la justicia penal, el cambio climático y la economía. Más en Chicago Tribune.

2. El coronavirus en niños puede NO comenzar con fiebre, sino con estos síntomas

Lamentablemente los niños también hacen parte de las víctimas del Covid-19, sin embargo, para identificar nuevos contagios, hay que estar alerta porque los niños pueden no presentar los síntomas que ya conocemos de la misma manera.

Segun un estudio realizado en el Hospital Tongji de Wuhan, los síntomas en los niños podrían empezar con diarrea y fatiga y no precisamente con fiebre y tos como se indica frecuentemente. Esto sucede porque el virus se adhiere a los receptores celulares del tracto intestinal, así como en los pulmones.

El estudio fue realizado en cinco niños entre los dos meses y 6 años de edad, al inicio no presentaron síntomas respiratorios, pero posteriormente desarrollaron neumonía y COVID-19. Tres de los niños necesitaron una cirugía de emergencia por un bloqueo intestinal y los otros dos sufrieron gastroenteritis agudas, con diarrea y vómitos por más de siete días. Más en La Opinión.

3. El coronavirus podría “no desaparecer nunca”, advierte un funcionario de la OMS

El Dr. Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, anunció en una conferencia de prensa que es probable que el virus que se propaga por todo el mundo nunca podría ser eliminado y se seguirá presentando cada año.

“Este virus podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y este virus podría no desaparecer nunca. El VIH no ha desaparecido”, dijo Ryan. “No estoy comparando las dos enfermedades, pero creo que es importante que seamos realistas. No creo que nadie pueda predecir cuándo o si esta enfermedad desaparecerá”.

El destacado funcionario indicó que la vacuna debe ser muy efectiva y todos tendremos que usarla para que el problema no continúe a largo plazo. Por otro lado, la epidemióloga de enfermedades infecciosas de la OMS, Maria Van Kerkhove, recalcó que algunos países ya han logrado controlar el virus y la trayectoria del brote está en nuestras manos. Más en CNN Español.

4. Coronavirus en comunidad indígena Navajo: 173 años después de recibir ayuda de indios norteamericanos durante la hambruna, los irlandeses devuelven el favor por la pandemia

La comunidad Navajo es el tercer foco de contagio más grave en los Estados Unidos detrás de Nueva York y Nueva Jersey, y pese a haber sido víctimas del desplazamiento, en 1847 los miembros de la tribu recaudaron $170 dólares para comprar alimentos para los irlandeses en medio de la Gran Hambruna.

Hoy, la ayuda va en dirección contraria, como muestra de agradecimiento, los irlandeses han creado un fondo de ayuda para la comunidad de la tribu estadounidense que ha sido gravemente afectada por la pandemia.

Son casi 25,000 personas las que han donado al Fondo de Ayuda para las Familias Navajo y Hopi, y ya se han recaudado $ 3,6 millones con ayuda de los irlandeses. De las 175,000 personas que hacen parte de la comunidad Navajo, casi 3.000 han dado positivo a coronavirus. Más en Infobae.

https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/05/13/173-anos-despues-haber-recibido-ayuda-de-indios-norteamericanos-durante-la-hambruna-los-irlandeses-devuelven-el-favor-por-la-pandemia/

5. México entrega a EEUU a operador del Chapo Guzmán y dos violadores de menores

Cinco presuntos delincuentes fueron extraditados por parte del Gobierno de México a los Estados Unidos, entre ellos se encuentra Jorge Luis Sánchez Morales, señalado como narcotraficante y operador del Cártel de Sinaloa (CDS) en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Sanchez Morales, conocido por ser el operador de la organización delictiva de Joaquín “el Chapo” Guzmán es señalado de dirigir, administrar y vigilar las actividades de tráfico de droga y lavado de dinero en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Entre los extraditados también está Moisés Bernal Ramírez, acusado en la Corte Superior del Condado de Cobb, en Georgia, por abusar sexualmente de sus nietas menores de edad entre enero de 2005 y enero de 2011. Más en La Opinión.