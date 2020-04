Dos gatos domésticos dan positivo con el coronavirus en Nueva York

Dos mascotas felinas en Nueva York han dado positivo con el nuevo coronavirus. Oficiales federales del Departamento de Agricultura y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron la noticia el miércoles, agregando que los animales sólo experimentaron síntomas respiratorios “leves” y se espera que ambos se recuperen por completo.



Aunque los oficiales confirmaron que ambos gatos se encuentran en Nueva York, no revelaron una ubicación específica.

Las agencias recomiendan que los dueños de mascotas con coronavirus eviten “acariciar, acurrucarse u otro contacto” con sus animales, si es posible.

Son las primeras mascotas en Estados Unidos en dar positivo

En una declaración a CNN, las agencias dijeron que por el momento, no hay evidencia de que las mascotas puedan propagar el coronavirus.

“No hay justificación en la adopción de medidas contra animales de compañía que puedan comprometer su bienestar”, dijeron.

Los científicos han informado de que si bien parece que los humanos pueden transmitir el virus a los animales, no hay evidencia que respalde que los animales puedan transmitírselo a la gente, informa The Hill.

Un oficial de los CDC, Casey Barton Behravesh, le dijo a The Hill: “No queremos que la gente entre en pánico. No queremos que la gente tenga miedo de las mascotas. No hay evidencia de que las mascotas jueguen un papel en la propagación de esta enfermedad a las personas”.

Los gatos infectados provienen de hogares separados

El primer gato que dio positivo vive en un hogar donde ninguno de los humanos que viven en el hogar padece del COVID-19. En cuanto a cómo el gato contrajo el virus, es posible que el gato fue infectado por alguien fuera de la casa, o alguien dentro del hogar se lo transmitió.

Según CNN, el segundo gato, que vive en otra zona de Nueva York, tenía un propietario que dio positivo antes de que el gato se enfermara. Sin embargo, un segundo gato en el mismo hogar “no ha mostrado síntomas de la enfermedad”.

En marzo, se reportó el primer caso de coronavirus en un perro, en Hong Kong. El perro Pomerania de 17 años murió tras regresar a casa de la cuarentena. Según un portavoz del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de la ciudad, el propietario se negó a someter al perro a una autopsia para determinar la causa específica de la muerte.

El caso del segundo perro en contraer el coronavirus en Hong Kong se dio a conocer sólo tres días después. El pastor alemán era mascota de una mujer que también dio positivo por el virus. En ese momento, el profesor Malik Peiris, un virólogo de salud pública de la Universidad de Hong Kong, compartió con el New York Post: “Es muy probable que los dos casos positivos [en Hong Kong] sean ejemplos de transmisión de persona a perro”.

A principios de este mes, una tigre en el zoológico del Bronx, en la ciudad de Nueva York también dio positivo por coronavirus. Se cree que la tigre malayo fue infectado por un empleado del zoológico, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Otros tigres y leones más tarde dieron positivo, también. Se informa que todos los animales están bien en este momento.

Los CDC recomiendan que las personas con mascotas eviten que interactúen con personas o animales fuera de sus hogares en este momento.