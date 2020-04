[VIDEO] Trump pregunta si se le puede inyectar luz solar ‘al cuerpo’ para matar el coronavirus

Durante la rueda de prensa de la Casa Blanca el 23 de abril, Donald Trump preguntó si un clima más cálido ayudaría a detener la propagación pandémica del coronavirus. Es un tema que el Presidente ha planteado en numerosas ocasiones, pero el jueves, lo hizo ante los periodistas en la sala de reuniones y le pidió a la Dra. Deborah Birx, miembro de la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca, que investigara una posible inyección de luz solar para matar al coronavirus.

Trump se refirió al sol como un “desinfectante” que podría erradicar el COVID-19 “en un minuto” luego de que William “Bill” Bryan, jefe de la Dirección de Ciencia y Tecnología en el Departamento de Seguridad Nacional, discutiera cómo un clima más cálido puede afectar el COVID-19 que permanece en distintas superficies.

Trump dijo: “Me pregunto si hay una manera de hacer algo que se deshaga de esto en un minuto”, dijo Trump. “¿Habrá una manera de hacer algo así? Via una inyección en el interior o casi una limpieza. Como sabrán, entra en los pulmones. Así que sería interesante verificar eso”.

If an unproven and potentially dangerous pharmaceutical cocktail doesn't cure what ails you, try our sunlight injections or a shot of disinfectant!

En cuanto a los hallazgos preliminares que hizo Bryan sobre la mínima propagación del coronavirus bajo el sol en comparación a la propagación bajo techo, Trump dijo: “Creo que mucha gente de repente va a salir a la calle”.

Trump le preguntó a Bryan si levantar las manos hacia el sol podría matar el virus, y luego continuó con una serie de preguntas sobre el poder del sol y los desinfectantes, preguntándose si este último también podría ser inyectado al cuerpo para matar el COVID-19.

The doctor just said that the virus in sunlight dies in a minute and a half, if you hit it with bleach five minutes and with isopropyl alcohol thirty seconds. Then DR TRUMP SAID… pic.twitter.com/ZehDgUOnJg

“Supongamos que le apliquemos luz ultravioleta o muy potente al cuerpo. O vía inyección, supongamos que [encontremos manera de llevar] esa luz al interior del cuerpo o de alguna otra manera -y creo que también pondrán eso a prueba- y desinfectante por inyección”, dijo.

Just ordered a snake light to ram down my throat after I eat a few Tide Pods. pic.twitter.com/Wphu0FADss

Las reacciones en Twitter a las preguntas de Trump después de las declaraciones de los científicos no se hicieron esperar. Los comentarios señalaron todas las dificultades obvias de inyectarle luz solar, y/o blanqueador en los pulmones a las personas. Algunos usuarios tuitearon sugerencias jocosas sobre una combinación de los dos métodos.

Otros miembros de Twitter no pudieron evitar pensar en el terrible challenge que se hizo viral en el 2018 cuando la gente se estaba comiendo los paquetes de detergente Tide -sin ser recomendación del Presidente.

Paging Dr. Fauci.

The President of the United States just told Americans to eat Tide Pods and inject themselves with radiation to cure Covid19.

What the hell do we do?

— Ms. Krassenstein (@HKrassenstein) April 23, 2020