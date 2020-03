¿Pueden los perros, gatos y otras mascotas contagiarse con el coronavirus?

Con la creciente preocupación sobre el coronavirus en Estados Unidos y todo el mundo, la gente tiene un montón de preguntas sobre cómo funciona el virus. Entre ellas: ¿Pueden los perros contagiarse con el coronavirus? ¿Pueden los gatos y otras mascotas o animales contagiarse con el virus?

Sin duda, todavía hay muchas incógnitas sobre el coronavirus. Esto es en parte porque simplemente no hay una gran cantidad de datos para estudiar todavía ya que el virus es relativamente nuevo. También es porque se originó en la China, un país notoriamente reservado, lo que podría estar disminuyendo la gravedad.

A partir del 3 de marzo de 2020, los Centros para el Control y la Protección de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) informó: “Los CDC están respondiendo a un brote de enfermedad espiraporal causada por un nuevo coronavirus que se detectó por primera vez en la China y que ahora se ha detectado en casi 70 lugares alrededor del mundo, incluso en Estados Unidos… La propagación en la comunidad significa que algunas personas han sido infectadas y no se sabe cómo o dónde se expusieron”.

Esto es lo que necesita saber acerca de si los perros, gatos y otras mascotas pueden contagiarse con el coronavirus.

Perros, Gatos y Otras Mascotas Pueden Dar Positivo al Coronavirus en Niveles Bajos

Sí, es posible que los animales den positivo para el coronavirus. Según The Miami Herald, pueden dar positivo “para niveles bajos de coronavirus”, esto es de acuerdo con el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong.

Este departamento informó en un comunicado de prensa: “Un portavoz del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación (AFCD, por sus siglas en ingles) dijo hoy (4 de marzo) que pruebas a un perro mascota habían dado un resultado positivo débil repetidamente al virus COVID-19, lo que indica un bajo nivel de infección con el virus.” El comunicado continúa:

El 26 de febrero, la AFCD obtuvo por primera vez muestras de cavidad nasal y oral del perro para llevar a cabo la prueba, y detectó bajos niveles del virus COVID-19 el 27 de febrero. El Departamento repitió la prueba el 28 de febrero y el 2 de marzo, y las muestras de cavidad nasal y oral, y las muestras nasales del perro, respectivamente, dieron un resultado positivo débil al virus. Se ha consultado a expertos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong, la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias de la Vida de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), y se acordó por unanimidad que los resultados sugieren que el perro tiene un bajo nivel de infección y es probable que sea un caso de transmisión de persona a animal. El perro no ha mostrado ningún síntoma relacionado con el COVID-19. Actualmente está en cuarentena en la instalación de mantenimiento de animales en el puerto de Hong Kong del Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge. En este momento hay dos perros en cuarentena en las instalaciones de mantenimiento de animales en el puerto de Hong Kong del Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, que se alojan en habitaciones separadas. El otro perro dio negativo para el virus COVID-19. El departamento ha intensificado la limpieza y desinfección de la instalación… El portavoz enfatizó que actualmente no hay evidencia de que los animales de compañía puedan ser una fuente de infección de COVID-19 o que se enfermen. Aparte de mantener buenas prácticas de higiene, los dueños de mascotas no tienen por qué estar demasiado preocupados y bajo ninguna circunstancia deben abandonar a sus mascotas.

Sin embargo, a pesar de ese informe, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dicen que no es probable que una mascota contagie a una persona con el coronavirus. “Aunque este virus parece haber surgido de una fuente animal, ahora se está propagando de persona a persona en la China”, escribió CDC. “No hay razón para pensar que cualquier animal, incluidas las mascotas en Estados Unidos, podría ser una fuente de infección con este nuevo coronavirus. Hasta la fecha, los CDC no han recibido ningún reporte de mascotas u otros animales que se hayan infectado con el COVID-19. En este momento, no hay evidencia de que los animales de compañía, incluidas las mascotas, puedan propagar el COVID-19. Aun así, dado que los animales pueden propagar otras enfermedades a las personas, siempre es una buena idea lavarse las manos después de estar cerca de ellos”.

No obstante, los CDC aconsejan que las personas con coronavirus eviten el contacto con mascotas, por si acaso, agregando: “Debe restringir el contacto con mascotas y otros animales mientras está enfermo con el COVID-19, al igual que lo haría con otras personas. Aunque no ha habido informes de mascotas u otros animales que se enferman con el COVID-19, todavía se recomienda que las personas enfermas con el COVID-19 limiten el contacto con los animales hasta que se sepa más información sobre el virus. Cuando sea posible, pida a otro miembro de su hogar que cuide de sus animales mientras esté enfermo. Si está enfermo con el COVID-19, evite el contacto con su mascota, incluyendo acariciar, acurrucarse, ser besado, lamido y compartir alimentos. Si debe cuidar de su mascota o estar cerca de los animales mientras está enfermo, lávese las manos antes y después de interactuar con ellas y use una mascarilla”.

Según MSN.com, el coronavirus se propaga a través del “contacto directo con gotas respiratorias”. Así que cuando alguien estornuda o tose, otras personas pueden contagiarse tocando objetos en donde han aterrizado esas gotas. MSN.com también informa que los expertos aún no están seguros si el coronavirus puede infectar a la misma persona dos veces, y que estas preocupaciones surgieron después de que se diera a conocer un caso en Japón en donde funcionarios del gobierno informaron que una mujer se había contagiado con el virus por segunda vez; es posible que el virus pueda permanecer en los pulmones, pero las personas que se hacen la prueba a través de la nariz o la garganta podrían dar negativo para ello.

Los CDC informan “se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. Entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas (dentro de unos 6 pies de distancia). Mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar.”