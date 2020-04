¿Cuándo viene la segunda ola de coronavirus? ¿Sucederá?

El martes, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, dijo que una segunda ola del coronavirus COVID-19 podría ser mucho más grave y perjudicial.

En una entrevista con The Washington Post, Redfield dijo que se espera que la segunda ola ocurra el próximo invierno, y será más devastadora ya que probablemente será al mismo tiempo que el comienzo de la temporada de gripe. Él dijo:

Existe la posibilidad de que el asalto del virus en nuestra nación el próximo invierno sea aún más difícil que el que acabamos de atravesar. Y cuando les dije esto a los demás, retrocedieron, no entienden lo que quiero decir. Vamos a tener la epidemia de gripe y la epidemia de coronavirus al mismo tiempo.

Entonces, ¿es probable que ocurra esta segunda ola de coronavirus? Y si es así, ¿cuándo comenzará?

La temporada de gripe comienza en el otoño y dura todo el invierno, alcanzando su punto máximo entre diciembre y febrero

Según el sitio web de los CDC, el momento más común para los virus de la gripe es el otoño y el invierno, aunque hay virus estacionales durante todo el año. Por lo general, la temporada de gripe comenzará en octubre y alcanzará su punto máximo entre Diciembre y Febrero.

Un estudio de los CDC descubrió que, en promedio, alrededor del 8 por ciento de los estadounidenses se enferman de gripe cada temporada, y ese número oscila entre el 3 por ciento y el 11 por ciento según el año. Esta estimación se basa solo en la proporción de personas que tienen síntomas.

En la entrevista del Washington Post, Redfield dijo que los funcionarios estadounidenses deberían trabajar duro durante los meses de verano para convencer a los estadounidenses de que se vacunen contra la gripe porque minimizará la cantidad de hospitalizaciones por la gripe. Agregó que vacunarse contra la gripe “puede permitir que haya una cama de hospital disponible para su madre o abuela que pueda contraer coronavirus”.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, también dijo que creía que Estados Unidos podría ver una segunda ola de casos durante una conferencia de prensa en marzo. Ver este video:

Fauci afirmó que el coronavirus COVID-19 “muy bien” podría ser un virus estacional porque están comenzando a ver que en los países del hemisferio sur, aparecen casos a medida que entran en su temporada de invierno. Él dijo: “Realmente necesitamos estar preparados para otro ciclo”.

La combinación de dos brotes respiratorios pondrá una tensión inmensa en el sistema de salud del país

El brote de COVID-19 ya ha ejercido una gran presión sobre el sistema de salud en los Estados Unidos. Ha habido escasez de equipos de protección para trabajadores de la salud, escasez de ventiladores y falta de kits de prueba. Si la segunda ola de coronavirus golpea durante la temporada de gripe, el sistema de salud de EE. UU. puede luchar aún más con los dos brotes al mismo tiempo.

Como explicó Redfield, una temporada de gripe que es más severa que el promedio puede crear una tensión significativa en hospitales y recursos. Afortunadamente, el brote de COVID-19 en los Estados Unidos llegó justo al final de la temporada de gripe. Dijo que si la pandemia de COVID-19 hubiera golpeado a los Estados Unidos antes y hubiera alcanzado su punto máximo al mismo tiempo que la temporada alta de gripe, “podría haber sido muy, muy, muy, muy difícil en términos de capacidad de salud”.

Estados Unidos experimentó una situación similar durante la pandemia de gripe porcina H1N1 en 2009.

La primera ola de la pandemia golpeó a los Estados Unidos en la primavera, y una segunda ola, que terminó siendo más grande, ocurrió en el otoño y el invierno al mismo tiempo que la temporada de gripe.

