Top 5 Últimas Noticias Abril 22 de 2020

Hoy se registraron en Estados Unidos 818,744 casos de Coronavirus y 45,318 muertes. En ciudades como Nueva York las cifras han disminuido un poco dando un leve aliento de esperanza en este centro de la pandemia nacional que ha sufrido tanto. Para un país que apuesta a pesar de todo por la pronta reapertura. el tema de las pruebas, de incrementar su ejecución y su disponibilidad sigue siendo de vital importancia para establecer una realidad más allá de las proyecciones.

La noticia más comentada del día tiene que ver con el presidente Trump quien sorprendió en la noche del lunes con un tweet en el que anuncia que planea suspender la inmigración en Estados Unidos para proteger el empleo de sus ciudadanos. La Casa Blanca y el mandatario han dado pocos detalles sobre cómo va a llevar a cabo la medida pero se han conocido ya algunos borradores de la orden ejecutiva que según el presidente será firmada próximamente. A quiénes perjudicará? Aquí les contamos lo que se sabe hasta el momento.

Em materia de asistencia económica el senado aprobó hoy un segundo paquete de ayuda de 484 mil billones de dólares a pequeños negocios (PPP) que pronto se convertirá en ley para empezar la repartición a los miles de solicitantes interesados. Pero existen graves inconvenientes para solicitarlos y se teme que vuelvan a agotarse tan rápido como los del primer paquete y muchos se queden por fuera sin siquiera tener la oportunidad de aplicar.

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo se reunió con Trump, tras la leve disminución de las muertes por el coronavirus. La conversación se centró en los temas relacionados con los test del virus del PCCh en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington.

Algunos gobernadores como Cuomo han dicho que el gobierno federal debería tomar la delantera con los test, mientras que Trump ha dicho que prefiere que los estados se apersonen de estas iniciativas.

Como ya lo comentamos, a pesar de acumular más de 45,000 muertes por COVID-19, Estados Unidos da sus primeros pasos hacia la reapertura del país. Algunos Estados ya están levantando las órdenes de aislamiento para reabrir la economía, incluso permitiendo que salones de belleza, gimnasios y boleras reanuden sus actividades. Cuáles son esos Estados?

El director general de la OMS advirtió que “lo peor puede estar por venir” refiriéndose a la situación con el nuevo coronavirus. Aseguró también que no esconde nada a los Estados Unidos y lamenta la decisión tomada por Donald Trump. Más datos de estas declaraciones que son importantes a la hora de pensar en reintegrarse a la “normalidad” y a la reapertura.

Para cerrar con un tema angustioso relativo a los inmigrantes nos trasladamos a California. Hay un total de 41 personas enfermas con Covid-19 al interior del Centro de Detención Migratoria de Otay Mesa. Varios internos decidieron iniciar una huelga de hambre para pedir ayuda y prevenir que el número de contagios aumente. Sus súplicas y gritos se han escuchado por varios días. Aquí más detalles que reporta Univision.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020