Si muere Kim Jong Un, ¿quién será su sucesor en Corea del Norte?

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, está en “grave peligro” después de someterse a un procedimiento cardiovascular a principios de este mes, dijo un funcionario de Estados Unidos a CNN.

Se ha especulado sobre el deterioro de la salud de Kim durante meses debido a su gran consumo de tabaco, sobrepeso y carga de trabajo, y creció después de que no asistió al cumpleaños de su abuelo, Kim Il Sung, que se celebró como fiesta nacional en Corea del Norte el 15 de abril.

Según Daily NK, un sitio web administrado por desertores norcoreanos, una fuente reveló que Kim se está recuperando en una villa en Hyangsan en la región de Mount Kumgang después de su cirugía, que tuvo lugar el 12 de abril.

Una fuente no identificada dijo: “Entiendo que había estado luchando (con problemas cardiovasculares) desde agosto pasado, pero empeoró después de repetidas visitas al Monte Paektu”, la montaña más alta del país y un sitio sagrado para los norcoreanos. La última vez que Kim, de 36 años, fue visto en público fue el 11 de abril, cuando asistió a una reunión del politburó del Partido de los Trabajadores, según el Daily NK.

Si bien es difícil saber la gravedad de la salud de Kim, ya que Corea del Norte no tiene una prensa libre y controla estrictamente la información sobre su líder, su notable ausencia ha dejado a muchos asombrados: Si Kim muriera, ¿quién asumiría el cargo de líder de Corea del Norte? A diferencia de Estados Unidos, donde hay un plan claro de sucesión, el proceso es más complicado en Corea del Norte.

No hay un sucesor claro pero se supone en gran medida que el poder se mantendría dentro de la dinastía Kim

En una entrevista de 2017 con 9News,

Andy Jackson de la Universidad de Monash dijo: “No sé quién se haría cargo, pero no sería el final de la dinastía Kim, conseguirían a alguien más”. La legitimidad para el gobierno de Corea del Norte se centra totalmente en la dinastía Kim.

La dinastía Kim comenzó con el héroe de guerra Kim Il Sung, el primer líder y fundador de Corea del Norte, oficialmente la República Popular Democrática de Corea, quien murió en 1994. Su liderazgo pasó a manos de su hijo, Kim Jong Il, quien fue sucedido por Kim Jong Un después de su muerte en 2011.

Sin embargo, los miembros clave de la familia de Kim han perecido desde que el líder actual tomó el poder. El hermano mayor de Kim, Kim Jong Nam, fue asesinado en febrero de 2017 en un ataque químico en Malasia, y su tío, Jang Song Thaek, fue asesinado por orden de Kim después de usar ilegalmente ametralladoras antiaéreas en 2013.

Bates Gill, de la Universidad Nacional de Australia, dijo a 9News: “Supongo que en la práctica se podría imaginar una junta de generales que intervenga de alguna manera. Tal vez hay un pariente que realmente no sabemos sobre quién podría ser considerado como un sucesor legítimo. Pero no hay nadie esperando en las alas “.

Según NK News, se produciría una lucha de poder natural después de la muerte de Kim. Sin embargo, existe una buena posibilidad de que uno de los principales miembros del Partido de los Trabajadores pueda asumir el cargo, siendo el presidente del Departamento de Organización y Orientación, Choe Ryong Hae, el principal candidato.

¿Qué pasa con su hermana Kim Yo Jong?

Es Hija de Kim Jong Il y Ko Yong Hui, se cree que Kim Yo Jong es la menor de siete hermanos, nacida en 1987 y considerada un “miembro favorito” de la familia. Ella es una asesora de confianza de Kim Jong Un y en 2018 fue nominada al politburó de Corea del Norte.

A Kim Yo Jong se le atribuye en gran medida la creación de la imagen pública de su hermano mayor, siguiendo las tendencias de los dictadores de todo el mundo. Si bien perdió brevemente parte de su poder en 2019 después de que las negociaciones con el presidente Trump fracasaran en Hanoi, desde entonces ha vuelto a ser la mujer más poderosa de Corea del Norte.

Según el Washington Examiner

“Los expertos norcoreanos también están divididos sobre si una mujer podría tomar el mando. Después de todo, Corea del Norte es muy tradicional, y sería muy difícil para otras élites de Pyongyang aceptarla como líder suprema. Es muy probable que la empujen a un lado una vez que su hermano tenga un heredero varón lo suficientemente mayor.

¿Podría uno de los hijos de Kim Jong Un hacerse cargo?

Kim y su esposa Ri Sol Ju comparten tres hijos juntos, según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur. Sin embargo, se sabe muy poco sobre sus edades o nombres.

Hay conocimiento público de solo uno de los nombres de los niños de Kim, y eso es gracias a Dennis Rodman. La estrella retirada de la NBA comparte una famosa amistad con el líder supremo de Corea del Norte y afirmó abrazar a su pequeña hija cuando visitó a la familia en 2013. Rodman dijo que la hija de Kim se llamaba Ju Ae.

Sin saber la edad o el sexo de los hijos de Kim, es difícil saber si uno podría asumir el papel de próximo líder supremo de Corea del Norte. Sin embargo, existe la posibilidad de que alguien pueda desempeñar el papel hasta que uno de los hijos de Kim se considere listo para tener éxito.

Este es el artículo original en inglés de Heavy.com

