Podrían cancelar pagos de alquiler e hipoteca por COVID-19?: Proyecto de ley intenta lograrlo

La congresista de Minnesota, Ilhan Omar, presentó un proyecto de ley que cancelaría los pagos de alquileres e hipotecas para millones de estadounidenses que luchan en medio de la pandemia de coronavirus tal como aparece en su página web oficial.

https://omar.house.gov/media/press-releases/rep-ilhan-omar-introduces-bill-cancel-all-rent-and-mortgage-payments-during

La propuesta de ley presentada este pasado viernes 17 de Abril, se realiza en medio de una crisis de vivienda sin precedentes en los Estados Unidos, donde el 31% de los inquilinos no pudieron pagar el alquiler a principios de abril, tal y como lo reporta The Guardian.

La legislación propuesta por la representante demócrata de Minnesota incluiría la condonación total del pago, sin acumulación de deudas para inquilinos o propietarios de viviendas y sin impacto negativo en la calificación crediticia de las personas o el historial de alquileres, garantizando que los propietarios y los titulares de hipotecas tendrían sus pérdidas cubiertas por el gobierno federal.

El proyecto de ley, denominado “Ley de cancelación de alquileres e hipotecas”, o “The Rent and Mortgage Cancellation Act” busca “instaurar una cancelación nacional de alquileres y pagos de hipotecas de viviendas durante la pandemia de coronavirus”.

Según la legislación anunciada el viernes, los propietarios y los titulares de hipotecas podrían tener pérdidas cubiertas por el gobierno federal. El programa se extendería por un mes más allá del final de la emergencia nacional, que se declaró el 13 de marzo, y se haría retroactivo para cubrir los pagos de abril. Así lo reporta el portal Albawaba.

La crisis del coronavirus es más que una crisis de salud pública: es una crisis económica “, dijo Omar, que nació en Somalia, en un comunicado en su sitio web y en su cuenta de Twitter.

22 million Americans have filed for unemployment in the past month, and rent is due again in two weeks.

My Rent and Mortgage Cancellation Act will fully cancel — not suspend — rent and mortgage payments through the pandemic. #CancelRent

— Ilhan Omar (@IlhanMN) April 17, 2020