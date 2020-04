Líder de Corea del Norte en ‘Grave Peligro’ luego de cirugía: De qué se operó Kim Jong Un?

Según informes recientes de la cadena CNN el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, está en grave peligro después de someterse a una cirugía el 20 de abril, reporta el principal corresponsal de medios de CNN, Brian Stelter.

Stelter dijo que el periodista de CNN Jim Sciutto estaba hablando por teléfono con otro presentador de CNN, Chris Cuomo, cuando apareció en la pantalla “La pancarta, citando a una fuente estadounidense: “EL LÍDER NORTE COREANO KIM JONG UN EN “PELIGRO GRAVE” DESPUÉS DE LA CIRUGÍA”.

🚨 CNN's @JimSciutto is on the phone with @ChrisCuomo now. The banner, citing a U.S. source: "NORTH KOREAN LEADER KIM JONG UN IN 'GRAVE DANGER' AFTER SURGERY."

Heavy nuestra página hermana se comunicó con el Departamento de Estado de EE. UU. para obtener más información.

Estados Unidos está monitoreando actualmente la salud del líder norcoreano, según la fuente de CNN, con un funcionario con conocimiento directo. Obtener actualizaciones precisas del país es extremadamente difícil debido a la situación política, y se considera uno de los entornos de recopilación de información más desafiantes para la inteligencia de los EE. UU.

Corea del Norte es especialmente discreta con respecto a su líder, que es muy apreciado en el país. La mayor parte de la información que los analistas gubernamentales acumulan de Corea del Norte proviene de despachos de medios estatales y videos de propaganda.

El corresponsal en jefe de seguridad nacional de CNN, Jim Sciutto, le dijo a Cuomo que Estados Unidos está monitoreando la situación en torno a Kim Jong Un y “Debemos tener en cuenta que Kim, recientemente se perdió la celebración del cumpleaños de su abuelo, Kim Il Sung, el 15 de abril. Esto generó especulaciones sobre su bienestar, sobre su salud “.

Kim Jong Un fue visto cuatro días antes, pero su reciente ausencia ha generado dudas sobre su salud. Sciutto informó que Estados Unidos descubrió que el líder norcoreano se sometió a una cirugía, que había problemas y que ahora está “en grave peligro”.

Bruce Klingner, ex jefe de división adjunto de la CIA para Corea del Norte y investigador principal de la Fundación Heritage, dijo a CNN: “Ha habido una serie de rumores recientes sobre la salud de Kim (tabaquismo, corazón y cerebro). Si Kim fue hospitalizado, eso explicaría por qué no estuvo presente en las importantes celebraciones del 15 de abril. Pero, a lo largo de los años, ha habido tal serie de rumores de salud falsos sobre Kim Jong Un o su padre, que tendremos que esperar y ver”.

Anna Fifield, jefa de la oficina de Beijing para The Washington Post, dijo que escribió en su libro que el “mayor factor de riesgo de Kim Jong Un era su evidente mala salud, y en particular el riesgo de problemas cardíacos”.

Kim Jong Un mide cinco pies, siete pulgadas de alto y pesa alrededor de trescientas libras, con un Índice de Masa Corporal o IMC de 45, es decir “extremadamente obeso”.

In my book "The Great Successor," I wrote that Kim Jong Un's biggest risk factor was his obvious poor health — and in particular the risk of cardiac problems.

Kim Jong Un is five feet, seven inches tall, and weighs about three hundred pounds = BMI of 45, or "extremely obese" pic.twitter.com/04EsZfuues

