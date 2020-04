Primeros síntomas del COVID-19: ¿Cómo saber si tienes el coronavirus?

Muchos de nosotros hemos estado en la siguiente posición: tú o un ser querido se está sintiendo mal, y la primera pregunta que nos invade es ‘¿podría ser el coronavirus?’. Obviamente, no hay manera de saberlo con seguridad al menos que te hagas el examen, pero las pruebas no están ampliamente disponibles en muchas áreas.



Sin embargo, cada vez hay mejor entendimiento de los síntomas del COVID-19 (a lo largo de este artículo encontrarás más detalles). Aunque los síntomas pueden parecerse a la gripe o incluso a un resfriado común, los investigadores están empezando a mejor entender cómo se desarrolla el coronavirus. Si crees que estas infectado con el virus, debes consultar con tu médico de atención primaria o llamar a una línea directa de coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que debes ir al hospital si tienes

Los CDC advierten que esta lista no es exhaustiva. En caso de que tengas alguna duda, ponte en contacto con tu médico. Estudios han encontrado que algunas personas con el COVID-19 nunca muestran síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber con seguridad es haciéndote una prueba, lo que en muchas áreas. puede ser difícil de conseguir.

El contexto de tu situación también tiene mucho que ver; es más probable contraer la enfermedad si tienes contacto con una persona que dio positivo con el COVID-19 o alguien que vive en uno de los puntos geográficos más afectados. Puedes encontrar un mapa actualizado de los casos COVID-19 en Estados Unidos aquí. También puedes encontrar mapas y datos sobre pruebas así como una lista de sitios de pruebas “drive-through” por estado. A continuación, te explicamos cómo usar Apple Maps para encontrar lugares que administran las pruebas de coronavirus.

Esto es lo que necesitas saber:

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que los pacientes con COVID-19 “han reportado una amplia gama de síntomas que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves”. Estas dolencias pueden aparecer entre 2 a 14 días después de ser expuestos al virus:

Sin embargo, estos no son los únicos síntomas reportados en estudios médicos que observaron a pacientes con la enfermedad. Específicamente, otros síntomas observados incluyen diarrea y problemas gastrointestinales, así como una “sombra roja” en el exterior de los ojos.

¿Cuándo deberías hacerte la prueba? Los CDC aconsejan:

La mayoría de las personas se enferman levemente y pueden recuperarse en casa sin atención médica. Es posible que no necesiten la prueba. No existe un tratamiento aprobado para las personas que padecen del COVID-19.

En un extenso informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) enumeró estos síntomas:

Según la OMS, “Las personas con COVID-19 generalmente desarrollan señales y síntomas, incluyendo síntomas respiratorios leves y fiebre, en un promedio de 5-6 días después de la infección (período medio de incubación 5-6 días, rango 1-14 días).”

La OMS aconseja que la mayoría de las personas infectadas con el virus COVID-19 “tienen una enfermedad leve y se recuperan. Aproximadamente el 80% de los pacientes confirmados en laboratorio han experimentado una enfermedad leve a moderada”.

A continuación un resumen de estudios médicos sobre el desarrollo del coronavirus en algunos pacientes:

Características y resultados de 21 pacientes críticamente enfermos con el COVID-19 en el estado de Washington

Este estudio encontró que comorbilidades se identificaron en el 86% de los casos, “con la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca congestiva siendo las más comunes”. Los síntomas iniciales “incluyeron dificultad para respirar (76%), fiebre (52%) y tos (48%).” El tiempo promedio de manifestación de síntomas antes de ir al hospital fue de 3.5 días, y el 81% de los pacientes fuero admitidos a la unidad de cuidados intensivos menos de 24 horas después de haber ingresado al hospital.

Características epidemiológicas y clínicas de 99 casos de neumonía por el nuevo coronavirus de 2019 en Wuhan, China: un estudio descriptivo.

Este estudio encontró que el 51% de los pacientes tenían enfermedades crónicas. Estos fueron los síntomas que se observaron:

El estudio señaló que el COVID-19 era “más propenso a afectar a los hombres mayores con comorbilidades, y puede resultar en enfermedades respiratorias severas e incluso mortales como el síndrome de dificultad respiratoria aguda”.

Características clínicas de la enfermedad del Coronavirus 2019 en China

Este estudio encontró que “los síntomas más comunes fueron fiebre (43.8% al ingreso y 88.7% durante la hospitalización) y tos (67.8%). La diarrea era menos común (3.8%). El período de incubación promedio fue de 4 días”.

Curso clínico y factores de riesgo de mortalidad en pacientes adultos hospitalizados con el COVID-19 en Wuhan, China: un estudio de cohorte retrospectivo

Este estudio encontró que el “(48%) pacientes tenía una comorbilidad, la más común siendo la hipertensión (58 [30%] pacientes), seguido por la diabetes (36 [19%] pacientes) y la cardiopatía coronaria (15 [8%] pacientes). La regresión multivariable mostró crecientes probabilidades de muerte en el hospital asociada con la edad avanzada”.

Asociación de disfunción quimiosensorial y el Covid-19 en pacientes que presentan síntomas similares a la gripe

Este estudio encontró casos de “pérdida del olfato y gusto en el 68% (40/59) y 71% (42/59) en sujetos Covid-19 positivo, respectivamente, en comparación con 16% (33/203) y 17% (35/203) en pacientes Covid-19-negativo. El deterioro en el sentido del olfato y el gusto se asociaron de forma independiente y fuerte con la positividad del Covid-19”.

Este es un buen resumen de estudios médicos del COVID-19.

Elizabeth Schneider es una mujer que vive en el estado de Washington que sobrevivió el COVID-19. Esto fue lo que escribió sobre sus síntomas en Facebook:

Primero, lo fácil que se transmite. Creo que me contagie cuando asistí a una pequeña fiesta en la que nadie estaba tosiendo, estornudando o mostrando algún síntoma de enfermedad. Parece que el 40% de los asistentes a esta fiesta terminaron enfermos. Los medios te dicen que te laves las manos y evites a cualquier persona con síntomas. Así lo hice. No hay manera de evitar contagiarse al menos que evites a todos los demás humanos. El 40% de las personas estaban enfermas a los 3 días de asistir a la fiesta, todos con los mismos o síntomas similares, incluyendo fiebre.

En segundo lugar, los síntomas parecen ser diferentes según la constitución y/o edad. La mayoría de mis amigos que se contagiaron tenían entre 40 y 50 años. Yo estoy en mis 30. Para nosotros fue dolor de cabeza, fiebre (durante los primeros 3 días de forma constante y luego intermitentemente después de 3 días), dolores corporales severos y dolor en las articulaciones, y fatiga severa. Tuve una fiebre que subió la primera noche a 103 grados y finalmente bajó a 100 y luego a un grado bajo de 99.5. Algunas personas tenían diarrea. Hubo un día que sentí náuseas. Una vez que la fiebre desapareció algunos quedaron con congestión nasal, dolor de garganta. Sólo algunos de nosotros teníamos una tos leve con picazón. Muy pocos sentían opresión en el pecho u otros síntomas respiratorios. La duración total de la enfermedad fue de 10-16 días. El problema principal es que sin reportar tos o problemas respiratorios a muchos se nos negó la prueba. [Supe que era] positiva a través del Seattle Flu Study. Este es un estudio aquí en Seattle donde han estado haciéndole el examen a voluntarios para estudiar la transmisión dentro de la comunidad. Hace unas semanas, comenzaron a probar un subconjunto aleatorio de muestras para la infección por COVID-19. Enviaron mi muestra al Departamento de Salud Pública del Condado de King para confirmación; sin embargo, me dijeron que todas las muestras que han dado positivo en el estudio de investigación han sido confirmadas por Salud Pública.

ACTUALIZACIÓN: Llamé al King County Public Health y me dijeron que no están haciendo pruebas secundarias y que si ha da positivo en cualquier lugar de King County, ya sea a través del estudio de la gripe o no, usted ha dado positivo. Un total de 7 invitados a la fiesta han dado positivo. Dos en un consultorio médico y el resto del estudio de la gripe.

A partir del lunes 9 de marzo, han pasado 13 días desde que comenzaron mis síntomas y más de 72 horas desde que mi fiebre disminuyó. El Departamento de Salud Pública King County recomienda permanecer aislado durante 7 días después del inicio de los síntomas o 72 horas después de que la fiebre disminuya.

He superado ambos plazos, así que ya no me estoy aislando, sin embargo estoy evitando actividades extenuantes y grandes multitudes y obviamente no me acercaré a ti si te veo en público. No estuve hospitalizada. No todos los países están hospitalizando a todos con una infección COVID-19 y en mi caso, y en muchos otros casos, ni siquiera fui al médico porque me estaba recuperando por mi cuenta y sentí que era sólo una cepa de gripe desagradable diferente de las que he sido protegida por la vacuna contra la gripe de esta temporada.

También creo que la falta de pruebas está llevando a que la gente crea que simplemente tienen un resfriado o alguna otra cosa y salen y lo transmiten. Y peor aun, personas sin síntomas también lo están transmitiendo como en el caso de una persona que asiste a una fiesta o reunión social que no tiene síntomas.