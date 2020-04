Estudio COVID-19: ¿Compartir espacio interior representa un “mayor” riesgo de infección?

Con casi tres millones de casos confirmados del COVID-19 en todo el mundo y más de 200,000 muertes causadas por el virus, el tiempo es fundamental para aprender más sobre este nuevo coronavirus y así poder salvar vidas y volver a la normalidad.



Los investigadores y expertos buscan mejor entender el coronavirus y encontrar una manera de detener su efecto paralizante en la sociedad y la salud humana lo más rápido posible, pero con tantas incógnitas y limites en ensayos científicos, la información confiable está resultando un tanto difícil de obtener.

Un estudio publicado el 7 de abril examinó casos en 320 ciudades de la China para intentar entender dónde se encontraban las personas cuando contrajeron el virus. Lo que encontraron fue que la gran mayoría se infectaron en un ambiente interior, mientras que se encontró sólo un caso en dónde el contagio había ocurrido en un entorno al aire libre.

Es importante notar que este estudio aún no ha completado la revisión por pares, por lo que hasta entonces no se puede considerar establecido en el ambito médico o científico. Según American Journal Experts, el artículo fue publicado como una prepublicación antes de ser revisado por pares, lo cual puede tomar meses o incluso años. Dada la urgencia por obtener información que pueda brindar una idea de cómo se comporta el coronavirus, este estudio se ha publicado temprano y será considerado, pero no se verifica como un hecho.

Los autores del estudio clasificaron posibles lugares donde el virus podría ser transferido de persona a persona. Consideraron hogares, transporte público, comida, entretenimiento, tiendas y misceláneas.

Los hallazgos concluyeron: “Los brotes en el hogar fueron la categoría dominante, seguidos por el transporte. … Identificamos un solo brote en un entorno al aire libre, que implicó dos casos. Conclusiones: Todos los brotes identificados de tres o más casos ocurrieron en un ambiente interior, que confirma que compartir espacio interior es un riesgo importante de infección sarS-CoV-2.”

Los autores del estudio escribieron que los lugares en los que vivimos y trabajamos eran los más propensos a facilitar la propagación del virus, diciendo: “Las personas están en contacto constante a medida que se trasladan de un espacio interior o edificio a otro, lo que crea una red de contacto interior a través de la cual un virus puede propagarse”

Aun así, afirman que sus hallazgos no descartan que el virus pueda propagarse fuera. De los 7,324 casos que estudiaron, sólo encontraron dos casos que parecen haber contraído el COVID-19 en entornos exteriores. En ese caso, un hombre de 27 años tuvo una conversación al aire libre con otro hombre que había estado recientemente en Wuhan, donde se originó el virus, y ambos hombres dieron positivo con el COVID-19.

Los autores del estudio señalan que había varias limitaciones en su investigación, señalando: “Sólo estudiamos brotes en la China, donde se implementaron medidas de intervención muy estrictas. Nos basamos plenamente en los informes de casos de las autoridades sanitarias locales de cada ciudad, y existe una variación en los detalles y la calidad de sus investigaciones epidemiológicas originales. Tampoco intentamos acceder a ninguno de los lugares de infección, y los detalles de cada uno de estos espacios interiores siguen siendo desconocidos”.

New: Study of 318 outbreaks in China found transmission occurred out-of-doors in only one, involving just 2 cases. Most occurred in home or public transport. Raises key chance for states to move services outdoors (religious, gym classes, restaurants, etc). https://t.co/Isg5DGxRWa pic.twitter.com/Z5n1b52h8V

— Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) April 23, 2020