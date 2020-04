COVID-19: ¿Es el dolor de cabeza un síntoma del coronavirus?

En estos días, en medio de una pandemia, puede ser una experiencia aterradora sentir algún tipo de dolencia. Muchas personas se preguntan si sus síntomas coinciden con aquellos asociados con el coronavirus. Esto es especialmente cierto para los síntomas comunes como un dolor de cabeza, que también puede ser por otras causas– incluyendo el estrés por la propia pandemia. Pero ¿es el dolor de cabeza es un síntoma de coronavirus?



¿La respuesta? Sí. Los estudios de investigación han reportado el dolor de cabeza síntoma del coronavirus en algunos pacientes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) ahora incluyen dolor de cabeza en su lista de síntomas para el virus. Sin embargo, no es el síntoma más común, y muchas cosas distintas pueden causar dolor de cabeza en las personas. La mejor sugerencia es consultar con tu médico. Click2 Houston señaló que el estrés por la pandemia del coronavirus también está desencadenando migrañas en algunas personas, incluso si no tienen el virus en sí.

Los síntomas pueden variar según la persona, pero los pacientes que han sufrido del COVID-19 a menudo describen la sensación de que se presenta un resfriado leve antes ser azotados por una fiebre alta, tos seca y dificultad para respirar. Sin embargo, otros son asintomáticos o experimentan otros síntomas, como diarrea, fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza, sequedad nasal y, sí, dolor de cabeza.

De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ahora han ampliado su lista de síntomas para incluir dolor de cabeza. Anteriormente, los CDC solo enumeran dificultad para respirar, fiebre y tos seca como los síntomas clave del coronavirus. Ahora los CDC dicen que los siguientes síntomas pueden aparecer entre 2 a 14 días después de estar expuestos:

Fiebre

Tos seca

Dificultad para respirar

Escalofríos

Temblores y escalofríos que no ceden

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Pérdida reciente del olfato o el gusto

Según NBC News, el coronavirus a menudo se manifiesta lentamente, y los expertos dicen que, “muy a menudo”, los primeros síntomas son “quejas físicas sutiles: tos leve, dolor de cabeza, fiebre de bajo grado”, que poco a poco empeoran.

Una “sombra roja” en el exterior de los ojos también ha surgido como un posible síntoma del virus.

“Los síntomas más comunes de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, son fiebre, tos y dificultad al respirar”, según John Hopkins Medicine. “Algunos pacientes también tienen dolor del cuerpo, secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. Si tiene dolor de garganta y cree que ha estado expuesto al nuevo coronavirus, póngase en contacto con un proveedor de atención médica por teléfono y analice su riesgo”.

¿Qué dicen los estudios médicos sobre la prevalencia de dolores de cabeza en pacientes con COVID-19?

Esto es lo que necesitas saber:

Se ha observado el dolor de cabeza en algunos pacientes con COVID-19, pero no en la mayoría de ellos

El estudio Características clínicas de la enfermedad del Coronavirus 2019 en la China fue publicado en el New England Journal of Medicine señaló que el dolor de cabeza era un síntoma presente en algunos pacientes del COVID-19. En ese estudio, se reportó dolor de cabeza en el 13.6% de los pacientes. Se encontró en el 13.4% de los pacientes no graves y en el 15% de los pacientes graves, según ese estudio. Aquí está la gráfica:



“Durante la fase inicial del brote de Covid-19, el diagnóstico de la enfermedad se complicó por la diversidad en los síntomas y hallazgos en las imágenes y en la gravedad de la enfermedad en el momento de la presentación”, señaló el estudio. Agregó que el dolor de cabeza no se encontraba entre los síntomas más comunes, sin embargo:

Los síntomas más comunes fue la fiebre (en un 43.8% de los pacientes en el momento de ingreso, y un 88.7% durante la hospitalización) y tos (67.8%). La diarrea fue poco común (3.8%).

Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia es otro estudio investigativo que expuso los síntomas en porcentajes de pacientes infectados con el virus en la China. Ese estudio encontró dolor de cabeza leve o mareos en el 16% de los pacientes.

Ese estudio también encontró que 10% de los pacientes tenía diarrea y el 6% tenía náuseas o vómitos. El síntoma más común fue la fiebre, que fue reportada por el 96% de los pacientes, seguida por la tos (47%), un poco de flema (20%), mialgia (dolor muscular) o fatiga (31%), dolor de cabeza leve y mareos (16%), pérdida de apetito (18%) y nariz congestionada o secreción nasal (4%).



Según la Escuela de Medicina de Harvard, “algunas personas infectadas con el virus no muestran síntomas. Cuando el virus causa síntomas, los más comunes incluyen fiebre de bajo grado, dolores corporales, tos, congestión nasal y dolor de garganta. Sin embargo, en ocasiones, COVID-19 puede causar síntomas más graves como fiebre alta, tos severa y dificultad para respirar, lo que a menudo indica neumonía”.

Los síntomas de COVID-19 abarcan todo el espectro. Síntomas digestivos también han surgido en algunos pacientes.

Un estudio del Wuhan Medical Treatment Expert Group para COVID-19 apareció en The American Journal of Gastroenterology. La investigación analizó 204 casos confirmados que recibieron atención médica por COVID-19. Puedes encontrar el estudio aquí. Los investigadores encontraron que los problemas digestivos eran mucho más comunes en pacientes con coronavirus que otros estudios previos habían indicado, señalando que “la mitad de los pacientes de nuestra cohorte reportaron un síntoma digestivo”. Sin embargo, esa estadística se altera al incluir a personas que reportaron una pérdida de apetito.

Concluyeron: “Aunque la mayoría de los pacientes llegaron al hospital con fiebre o síntomas respiratorios, encontramos que 103 pacientes (50.5%) se quejó de un síntoma digestivo, incluyendo falta de apetito (81 [78.6%] casos), diarrea (35 [34%] casos), vómitos (4 [3.9%] casos), y dolor abdominal (2 [1.9%] casos).

¿Cuál es el período de incubación? “Debido a que este tipo de coronavirus acaba de ser descubierto, el tiempo desde la exposición a la manifestación de los síntomas (conocido como el período de incubación) para la mayoría de las personas aún no se ha determinado. Según la información actual, los síntomas podrían aparecer tan pronto como tres días después de la exposición hasta 13 días después. Una investigación publicada recientemente encontró que, en promedio, el período de incubación es de unos cinco días”, dice Harvard.

¿Cuándo deberías ir al médico? Los CDC aconsejan:

Si desarrollas cualquiera de estos síntomas de advertencia de emergencia* obtén atención médica inmediata:

Problemas al respirar

Dolor o presión persistente en el pecho

Nueva confusión o dificultad para levantarte

Labios o rostro azulado

Los CDC advierten que esta lista no es exhaustiva. En caso de alguna duda, ponte en contacto con tu médico. “Los adultos mayores y las personas que tienen condiciones médicas subyacentes graves como enfermedades cardíacas o pulmonares o diabetes parecen estar en mayor riesgo de desarrollar complicaciones más graves a causa de la enfermedad del COVID-19”, dice el CDC.