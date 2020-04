[ARRESTADO] Pastor de Luisiana por casi golpear a manifestante con autobús

El Departamento de Policía de Central, Luisiana, arresto al polémico pastor de la iglesia Life Tabernacle, Tony Spell. La orden de arresto fue emitida el 20 de abril y lo acusa de asalto agravado con un arma mortal después de un incidente capturado en video en el que Spell respaldó su autobús hacia un manifestante, deteniéndose justo antes de que llegara a él. Un video del pastor que está siendo esposado ha sido compartido por el reportero de WAFB, Graham Ulkins.



El Departamento de Policía de Central emitió una declaración sobre el arresto, que dice: “Esta mañana, Mark Anthony Spell, (AKA: Tony Spell), Pastor de la iglesia Life Tabernacle en Central, se entregó al Departamento Central de Policía y fue arrestado por un cargo de asalto agravado y respaldo indebido. Spell también es un fugitivo con órdenes de tráfico pendientes en la ciudad de Zachary y la Parroquia de East Baton Rouge. Será reservado a la prisión parroquial.

El video del incidente con Spell respaldando el autobús muestra que el vehículo se detiene justo antes de golpear al manifestante. El video fue publicado en Twitter y se puede ver a continuación:

#BREAKING Central Pastor Tony Spell has a warrant out for his arrest for an incident with a protestor that happened on Sunday. Watch below. ⬇️ ⬇️⬇️ @BRProudNews pic.twitter.com/mEaSJkPpt5

— Abbi Rocha (@AbbiRochaTV) April 20, 2020