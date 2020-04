[FOTOS y VIDEO] Protesta anti-cuarentena en Pensilvania: ‘Jesús es mi vacuna’

Residentes de Harrisburg, Pensilvania, salieron a las calles el lunes a protestar la cuarentena impuesta por el Estado en medio de la propagación pandémica del coronavirus. La reunión masiva, transmitida en vivo en YouTube, mostró enormes multitudes de pie en las afueras del Capitolio, exigiendo a gritos que el gobernador, Tom Wolf, reabriera la economía del estado.



LIVE: Anti-shutdown protesters drive through the streets of Harrisburg, PA Ruptly is live from Harrisburg on Monday, April 20, as hundreds are expected to protest in their vehicles against stay-at-home orders, to last until at least April 30, at Pennsylvania's state capitol. According to data compiled by Johns Hopkins University there are over 732,000 confirmed coronavirus cases in the US, with over 38,600 people dying with the virus as of Saturday. Subscribe to our channel! rupt.ly/subscribe Video ID: Video on Demand: http://www.ruptly.tv Contact: cd@ruptly.tv Twitter: http://twitter.com/Ruptly Facebook: http://www.facebook.com/Ruptly 2020-04-20T17:34:44.000Z

Al igual que la mayoría de los otros estados de la nación, Pensilvania está bajo una orden de estancia en casa para ayudar a evitar que los hospitales se desborden con casos de pacientes padeciendo del COVID-19 mientras los mejores científicos del mundo se apresuran a desarrollar una vacuna. A partir del 20 de abril, el coronavirus ha cobrado la vida de más de 40,000 estadounidenses, según NBC . En Pensilvania, el estado reportó un promedio de 1,000 nuevos casos de coronavirus al día.Las imágenes de vídeo que salieron de Harrisburg fueron inquietantes para muchos espectadores de todo el país. Con millones de estadounidenses poniendo de su parte y quedándose en casa para detener la propagación del virus, numerosos usuarios en línea expresaron su frustración al ver lo que parecían ser miles de personas que protestando las restricciones del COVID-19.

Los manifestantes se plantaron afuera de pie y hombro con hombro, ignorando deliberadamente el mandato de distanciamiento social. Se podía ver a muchas personas sosteniendo carteles con el lema de la campaña de Trump, “Make America Great Again”.

The feral hogs are returning to their natural habitat in Harrisburg for the first time in 350 years 🐷🌳 We’re the virus 😔😭 pic.twitter.com/KUAuBo14qL — #1 Ed fan account (@sir2k18) April 20, 2020



En la procesión de autos, un hombre pinto el frente de su camioneta con la frase “Jesús es mi vacuna”. Un letrero decía: “¡Retiren a nuestro gobernador comunista! Wolf es un ‘dicktator’”. Otros eslóganes de protesta no estaban relacionados con el el tema del coronavirus en lo absoluto y expresaban puntos de vista políticos de extrema derecha como una pancarta que decía claramente, “Prohíban el matrimonio homosexual” mientras otro decía: “Mi cuerpo, mi decisión”, con una “X” roja sobre una mascarilla facial.

Those protesting in Harrisburg, PA, today should NOT expect to receive medical care if/when they (or their relatives) become ill with #COVID19. Note the sign in the top left corner: "Trump, Make America Great Again: Ban Homo Marriage" – such vile bigotry.#DumpTrump #MAGA pic.twitter.com/Kjbd2ggeWj — MURRAY (@murray_nyc) April 20, 2020

People of Harrisburg, does this physically hurt to look at? P.S. I can't wait to see how South Park tackles this. pic.twitter.com/rQQ8bXdMAa — BeastAlchemistVA (Voice Commissions Open) (@BestAlchemistVA) April 20, 2020

Demonstrator at Re-open America rally today in Harrisburg PA. #national pic.twitter.com/E0gy1TIc46 — Paul Hunter (@paulhuntercbc) April 20, 2020

THIS is why people are demonstrating in Harrisburg today… pic.twitter.com/VA5ePxrjjG — Will McCullough (@wtmccullough) April 20, 2020



Algunos manifestantes optaron por dejar la política fuera, y aparecieron con carteles que decían: “Déjame jugar al golf, otra vez”.

Una enfermera de Harrisburg sostuvo un letrero que decía ‘No te quiero en mi unidad de cuidados intensivos, vete a casa’

Here in Harrisburg animals has stormed the Capitol. God bless this nurse! She speaks for all of us that don’t want to die! #Harrisburg #COVIDIOTS #Coronavirus pic.twitter.com/AA7Bs5w8DI — Susie Quee (@SusieHatesTrump) April 20, 2020



Se estima que Harrisburg, Pensilvania tiene 50,000 residentes, y mientras que las fotos y videos de los manifestantes anti-cuarentena llenan las redes sociales, hay numerosos residentes que se oponen firmemente a la manifestación que se lleva a cabo en su ciudad natal.

If you are at a protest today in Harrisburg PA, I wish you all the best. Do us a favor do not seek medical attention if you or your loved ones contract #COVID19. #HarrisburgPA — Nicholas Sones (@NickSones) April 20, 2020

I live in Harrisburg PA. The open PA. protest is going by my house right now. Or as my daughter called it the moron parade. — Kevin Ryan (@tattooedbee717) April 20, 2020

This shutdown is over the top but so is disturbing the people who live and work in the area where you are protesting. Have some sense and some dignity and behave out of respect for the people who live in the vicinity. #Harrisburg — Erika Compliment (@ComplimentErika) April 20, 2020

El término “Covidiots” se convirtió en tendencia en Twitter, al mismo tiempo que crece el número actual de personas infectadas con COVID-19, por lo que si ese número se dispara después de la protesta, habrá evidencia documentada. En Pensilvania, más de 33,000 personas han dado positivo con el virus, y más de 1,200 han muerto por complicaciones relacionadas al COVID-19. Sólo en el mes de abril, se reportaron más de 1,000 nuevos casos de coronavirus en Pensilvania.

El gobernador Tom Wolf emitió una orden de estancia en casa hasta el 8 de mayo

Heey Harrisburg…. Great job. Y'all be hitting that MILLION infections a lot sooner this way….. 🙄 Numbers today: pic.twitter.com/p3wiZ2ydf4 — Indy ☮️ (@Raisingirl_Indy) April 20, 2020



Anteriormente, el gobernador Tom Wolf extendió la orden de estancia en casa del estado hasta el 8 de mayo, y dijo que después de este tiempo comenzaría a abrir el estado. “Vamos a tomar el mismo enfoque medido en la reapertura que tomamos para el cierre”, dijo Wolf. “Todo el mundo quiere superar esta fase lo más rápido posible”.

En cuanto a la protesta que tuvo lugar en Harrisburg, Wolf dijo: “Esto es una democracia”. Wolf esperaba que los manifestantes practicaran el distanciamiento social, y añade: “Por favor, manténganse seguros”.