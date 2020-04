Desploma el precio del petróleo a números negativos: ¿Qué puede significar esto para ti?

Este lunes, por primera vez en los registros, los precios petroleros cayeron a dígitos negativos por debajo de -$40. El desplome sin precedentes se produce tras la caída en demanda por fuentes de energía debido a la propagación del coronavirus y las ordenes posteriores de cuarentena alrededor del mundo, según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos.



¿Por qué está sucediendo esto?

Esto es lo que necesita saber:

En marzo y abril, la demanda de petróleo disminuyó cuándo entraron en vigor las restricciones para combatir el coronavirus, creando así un excedente de petróleo. Al igual que gran parte del mercado, el West Texas Intermediate (WTI), un grado de petróleo crudo que establece el punto de referencia para el precio del crudo, disminuyó continuamente durante marzo y abril antes de caer precipitosamente el lunes. El viernes, el WTI cerró en $18.27.

NPR informa que esta caída repentina se debe al contrato de negociación de mayo, que expira el martes. La conclusión de este se pone en evidencia por el precio de otros tipos de crudo – específicamente, aquellos exentos de este plazo – cuyos precios no están cayendo con la misma cadencia. Afortunadamente, según The Hill, se espera que el mercado se recupere el martes, cuando empiece la puja bajo el contrato de negociación de junio. El contrato de junio para el WTI no ha deslizado a números negativos, y se sitúa en $22.68, según CNBC.

¿Qué está pasando exactamente?

Cuando el precio del crudo entra en dígitos negativos, significa que las compañías petroleras están dispuestas a pagar a los compradores para que tomen su petróleo. Estas cifras históricas indican un enorme exceso de petróleo con opciones de almacenamiento limitadas en medio de una demanda cada vez más pequeña. Según The Hill , el Departamento de Energía se está preparando para alquilar espacio en la Reserva Estratégica de Petróleo a las compañías petroleras que necesitan espacio adicional para almacenar su petróleo.

Desafortunadamente, las soluciones de almacenamiento hacen poco para afrontar la raíz del problema. En una entrevista con The Hill, Jim Burkhard, vicepresidente y jefe de mercados petroleros de IHS Markit, dijo: “No va a cambiar el panorama general. Podría ayudar a algunas empresas que pueden necesitar almacenamiento, pero no va a conjurar el crecimiento de la demanda, y el colapso de la demanda es el problema principal”.

Qué significa esto para los consumidores?

Es posible que esta caída resulte en una disminución más pronunciada en los precios del gas y el diésel, lo que significa que el costo de transportar mercancías, reservar un billete de avión o llenar el carro en la bomba seguirá disminuyendo. El precio que pagas para llenar tu tanque de auto se mueve junto al precio del crudo, según Balance , pero le sigue detrás unas seis semanas a las tendencias del crudo.

Balance informa que, por lo general, el precio del crudo es el principal determinante para el precio de la gasolina porque los otros costos – beneficio corporativo, destilería y refinería, impuestos federales – están relativamente fijos. Sin embargo, no está claro, que estos costos permanecerán estancados dada la conmoción del mercado en las últimas semanas.

El coronavirus y las medidas vigentes para prevenir su propagación determinarán cómo se verán afectados los consumidores. Si bien los precios en descenso pueden reducir el costo del transporte de mercancías, el pago por riesgos puede aumentar este costo. Asimismo, la razón por la que los precios del petróleo están cayendo en primer lugar, según Burkhard, es el “colapso de la demanda”. Si los consumidores cotidianos se benefician de precios más bajos del gas y de vuelos aéreos, implica que la demanda de petróleo ha mejorado y que subsecuentemente el costo del petróleo crudo aumentara.

¿Qué significa esto para el gas natural?

Al igual que el petróleo, la demanda de gas natural y las opciones de almacenamiento de gas natural han disminuido . En Asia Oriental, esto significa que el gas natural es ahora más barato que el carbón, lo que ha impulsado un cambio hacia la energía limpia en la región, según el Wall Street Journal.

Nikos Tsafos, becario principal del Center for Strategic and International Studies escribe: “Se podría ver como los gobiernos se apoyan sobre los combustibles que ya conocen para impulsar el crecimiento económico, y a menudo, eso podría significar el carbón”, pero que “el gas podría resultar más resistente que otros combustibles y así establecer su reputación entre los políticos escépticos”. Añade: “Es demasiado pronto para decir cómo estos caminos contrastantes se desarrollarán”.