[VIDEO] Enfermeras se lanzan a la calle a bloquear protesta contra las órdenes del coronavirus en Colorado

En respuesta a las protestas que desafiaron la orden de estancia en casa en Denver, Colorado este pasado domingo, los trabajadores de la salud bloquearon los vehículos de protesta, según fotos y videos que circularon en las redes sociales.

Nurse faces off anti-lockdown protesters in ColoradoA healthcare worker in Denver Colorado, made a stand against an anti-lockdown protester. The nurse stood in the way of traffic during 'Operation Lockdown' which saw hundreds of people defy social distancing rules to call for an end to the lockdown. Get the latest coronavirus news here: https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-lockdown-cases-latest-deaths-schools-government/?WT.mc_id=tmg_youtube_offsite_televideo-youtubevideo&utm_source=tmgoff&utm_medium=tmg_youtube&utm_content=offsite_televideo&utm_campaign=tmg_youtube_offsite_televideo-youtubevideo Telegraph.co.uk and YouTube.com/TelegraphTV are websites of The Telegraph, the UK's best-selling quality daily newspaper providing news and analysis on UK and world events, business, sport, lifestyle and culture. 2020-04-20T08:30:08.000Z



El domingo, manifestantes de ReOpen Colorado llegaron a Denver para protestar la orden de estancia en casa emitida por el gobernador Polis. En un video publicado en Twitter, una mujer sostiene un cartel hecho a mano que dice: “Tierra de los Libres” mientras grita: “¡Vete a la China si quieres el comunismo!” mientras un trabajador sanitario en uniforme quirúrgico se para pacíficamente frente a su camión.

Las imágenes tomadas por la fotoperiodista Alyson McClaran y publicadas en Twitter capturan la interacción. Las fotos muestran a dos trabajadores de la salud, cada uno con uniforme, máscaras faciales y gafas de sol parados en un cruce peatonal para bloquear la caravana de manifestantes.

Health care workers stand in the street in counter-protest to hundreds of people who gathered at the State Capitol to demand the stay-at-home order be lifted in Denver, Colo., on Sunday, April 19, 2020. Photos by Alyson McClaran pic.twitter.com/yanunDrVKj — Alyson McClaran (@McclaranAlyson) April 20, 2020

El video identifica a los contra-manifestantes como enfermeras y el pie en las fotos se refiere a la pareja como trabajadores de la salud, pero sus identidades y ocupaciones aún no han sido confirmadas aun.

La protesta incluyó una reunión frente al capitolio en Colorado que desafió las pautas de distanciamiento social.

Según la estación de radio, KRDO, las protestas fueron organizadas por Reopen Colorado y el Partido Libertario de Colorado. CPR News informó que el evento se había planeado en Facebook, pero la página ya no existe.

El 19 de abril, el Washington Post informó que Facebook había eliminado algunas páginas de la organización Reopen que violaban las leyes estatales, citando a un portavoz de Facebook que dijo: “Al menos que el gobierno prohíba el evento durante este tiempo, permitimos que se organicen en Facebook. Por esta misma razón, los eventos que desafían las implementaciones del gobierno sobre el distanciamiento social no están permitidos en Facebook”.

El 17 de abril, el presidente Trump emitió una serie de tuits que parecían apoyar a los manifestantes en Minnesota, Michigan y Virginia, lo que provocó una reacción de los gobernadores. El New York Times cubrió los dimes y diretes en una historia publicada el mismo día.

Colorado está bajo una orden de estancia en casa hasta el 26 de abril. La ciudad de Denver está bajo una directiva de estancia en casa hasta el 30 de abril. A partir del 6 de abril, la ciudad ha emitido 14 citaciones y 1,796 advertencias relacionadas con la directiva del coronavirus.

Colorado ha tenido 9,730 casos confirmados y 422 muertes, según datos de casos en todo el estado. Otra protesta “ReOpen” tuvo lugar en Grand Junction, Colorado, el 18 de abril. Su página de evento en Facebook informa que sólo asistieron 61 manifestantes.