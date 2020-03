Médico revela consejos para protegerse del coronavirus: ¿qué medidas tomar?

Con el brote del coronavirus COVID-19 en los Estados Unidos, muchas personas quieren saber qué medidas tomar para ayudar a protegerse de la infección.

Heavy.com habló con el doctor Donald Boyd, oncólogo, hematólogo y nutricionista de Yale Medicine y médico del Centro de Atención del Hospital Smilow Cancer. El galeno compartió su consejo sobre las mejores prácticas que los estadounidenses pueden seguir para protegerse y reducir sus posibilidades de contraer COVID-19.

Heavy.com reitera que las personas siempre deben consultar a los CDC para obtener la orientación más reciente sobre la prevención del coronavirus, así como a su médico local o profesional de la salud.

“Lo mejor es lavarse las manos constantemente”, dijo el Dr. Boyd. También recordó a los estadounidenses que no se toquen la cara.



Como el virus puede vivir en las superficies durante un período de tiempo significativo, aconsejó a las personas que utilicen productos de limpieza eficientes o lejía para limpiar estas superficies. Boyd dijo: “Durante 24 a 48 horas, esos objetos aún pueden tener un virus persistente”.

El médico dijo que, si bien es importante evitar ponerse paranoico, es una buena idea tratar las superficies como si tuvieran el virus.

“Estaba hablando con personas en un hospital y les dije que cada vez que bajen las escaleras y sostienen el pasamanos, hay 10 personas antes que ellos que hicieron eso, y uno de ellos podría haber sido infectado”, dijo Boyd.

“Las personas que son jóvenes y saludables [pueden] transmitirlo a las personas que no lo son. Es importante que las personas mantengan su distancia porque el virus puede transmitirse, según los CDC, a través de las gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda”, agregó el doctor.

Los CDC recomiendan que las personas mantengan alrededor de seis pies de distancia entre ellas.



El Dr. Boyd recomendó diferentes formas de estimular el sistema inmunológico de un individuo para protegerse mejor de contraer el virus.

Según la Facultad de Medicina de Harvard, “todavía hay mucho que los investigadores no saben sobre las complejidades y la interconexión de la respuesta inmune. Por ahora, no hay vínculos directos científicamente comprobados entre el estilo de vida y la función inmune mejorada.



El Dr. Boyd dijo que mantener una dieta saludable, evitar grandes cantidades de azúcar y hacer mucho ejercicio físico son clave para mantener su cuerpo óptimo. Las vitaminas también pueden ayudar, incluyendo un multivitamínico, vitamina D3 y vitamina C.

Para leer más sobre qué vitaminas tomar diariamente y cuántas, así como más sobre la entrevista de Heavy.com con el Dr. Boyd sobre cómo estimular el sistema inmunológico de un individuo, puedes hacer clic aquí.