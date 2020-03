¿Puede el asma aumentar los riesgos del coronavirus?

COVID-19 es especialmente peligroso para las personas con condiciones subyacentes, pero cualquier persona puede estar en riesgo de coronavirus. ¿Cuáles son los riesgos para las personas con asma? Aquí están los detalles.

Asma es una condición subyacente que puede aumentar el riesgo de complicaciones

Según los CDC, el asma es una de las condiciones subyacentes que podrían aumentar el riesgo de que alguien desarrolle un caso grave de COVID-19. Los CDC señalan específicamente que las personas con mayor riesgo incluyen “personas con enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave”.

Si tienes asma, debes tomar en serio el riesgo de exposición al coronavirus, enfatizan los CDC.

“Las personas con asma podrían tener un mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El COVID-19 puede afectar sus vías respiratorias (nariz, garganta, pulmones), causar ataques de asma, y posiblemente derivar en neumonía y enfermedades respiratorias agudas”

La mejor manera de aplacar tu riesgo es aislándote en casa y limitando el contacto y la exposición tanto como sea posible, incluyendo lavarte las manos con frecuencia.

Según la Fundación Americana para el Asma y la Alergia (AAFA, por sus siglas en ingles), si tienes fiebre o tos y tienes asma, debes continuar tratando el asma e informar a tu médico. AAFA señala: “Debes asegurarte de que el asma esté bajo control. Esto a menudo requiere el uso de corticoesteroides inhalados (y a veces corticoesteroides orales). Es probable que los corticoesteroides inhalados no reduzcan la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones, pero los corticoesteroides orales pueden”.

La AAFA también indica que los antihistamínicos no inhiben el sistema inmunitario, por lo que si los estás tomando, no deberían aumentar la probabilidad de contraer el virus.

El Reino Unido se toma las cosas muy en serio cuando se trata de asma y COVID-19.

Según el sitio web Asthma UK, el Reino Unido ha publicado directrices para personas con asma que pueden estar en mayor riesgo si contraen el coronavirus. Esto incluye a personas con asma que cumplen con las siguientes condiciones:

Cualquier persona que tome terapia biológica, tabletas diarias de esteroides o líquido, tabletas de antibióticos o líquido semanalmente, tiotropio, un inhalador combinado de dosis alta diaria de esteroides, o un inhalador de dosis alta diaria de esteroides Y tomando Montelukast.

Cualquier persona que ha sido ingresada en el hospital por asma en los últimos 12 meses.

Cualquiera que haya sido ingresado en cuidados intensivos por asma.

En el Reino Unido, se le pide a cualquier persona en estas categorías mencionadas que eviten el contacto cara a cara y que permanezcan en casa por lo menos durante 12 semanas, obtengan alimentos y artículos esenciales por entrega sin contacto, llamen al médico por teléfono o servicios en línea, minimicen el contacto no esencial con personas con las que viven en casa, y llamar al 111 inmediatamente si tienen fiebre o una tos nueva y continua. Estas personas no deben esperar hasta que sus síntomas empeoren. Esto no significa que otras personas con asma no tengan riesgos, pero indica que las personas en las categorías mencionadas anteriormente están en mayor riesgo y necesiten tomar aún más precauciones.

CDC: 10 categorías de condiciones subyacentes

Los CDC publicaron un documento el 12 de marzo de 2020 titulado “Implementación de estrategias de mitigación para las comunidades con transmisión local COVID-19.” En ese documento, enumeraron las condiciones subyacentes que podrían poner a una persona en mayor riesgo de desarrollar COVID-19 grave.

El documento enumera lo que los CDC consideran son condiciones subyacentes que pueden aumentar el riesgo:

Problemas de la sangre (por ejemplo, enfermedad de células falciformes o anticoagulantes).

Enfermedad renal crónica diagnosticada por su médico. Se le ha pedido que evite o reduzca la dosis de medicamentos debido a una enfermedad renal, o está bajo tratamiento para tratar una enfermedad renal, incluyendo recibiendo diálisis.

Enfermedad hepática crónica definida diagnosticada por su médico (por ejemplo, cirrosis, hepatitis crónica). Se le ha pedido que evite o reduzca la dosis de medicamentos debido a una enfermedad hepática, o está bajo tratamiento para una enfermedad hepática.

Sistema inmunitario comprometido (inmunosupresión) (por ejemplo, está bajo consulta con un médico debido a un cáncer y su tratamiento, como quimioterapia o radiación, ha recibido trasplante de órgano o médula ósea, esta tomando altas dosis de corticoesteroides u otros medicamentos inmunosupresores, VIH o SIDA).

Embarazo actual o reciente en las últimas dos semanas.

Trastornos endocrinos (por ejemplo, diabetes mellitus).

Trastornos metabólicos (como trastornos metabólicos hereditarios y trastornos mitocondriales).

Enfermedad cardiovascular (por ejemplo, congénita, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad de las arterias coronarias)

Enfermedad pulmonar, incluyendo asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (bronquitis crónica o enfisema) u otras condiciones crónicas asociadas con deterioro de la función pulmonar o que requieren oxígeno en el hogar.

Condiciones neurológicas y condiciones de neurodesarrollo [incluyendo trastornos cerebrales, médula espinal, nervio periférico y músculo como parálisis cerebral, epilepsia (trastornos convulsivos), accidente cerebrovascular, discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo de moderada a grave, distrofia muscular o lesión de la médula espinal].

Los CDC resaltaron específicamente la diabetes, enfermedades cardíacas y las enfermedades pulmonares como condiciones subyacentes comunes aquí. En esta página, los CDC enumeran afecciones de alto riesgo como lo son tener 65 años o más, vivir en un asilo de ancianos o un centro de atención a largo plazo, o personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave, personas con afecciones cardíacas graves, inmunocomprometidos (incluyendo el tratamiento oncológico), las personas con obesidad grave (un IMC mayor o igual a 40) o ciertas afecciones subyacentes no controladas como diabetes, insuficiencia renal o enfermedad hepática.