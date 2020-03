¿Dolor de pecho puede ser coronavirus?

Con el COVID-19 fundamentalmente alterando la vida de todos alrededor del mundo, muchas personas se preguntan si sus síntomas coinciden con esos asociados al coronavirus. Entre esas preguntas: ¿Podría el dolor de pecho ser un síntoma del coronavirus?

Algunas personas no están seguras si su dolor en el pecho es causado por ansiedad o es un síntoma de coronavirus (u otra cosa). Vivimos en tiempos inciertos, y estamos lidiando con una enfermedad desconocida, así que practica un poco de compasión hacia ti misma, y toma medidas para reducir la ansiedad y desarrollar tu sistema inmunológico, incluyendo encontrar una manera de pensar con optimismo.

El dolor de pecho puede ser un síntoma de coronavirus, pero no es el síntoma más común (puedes ver una lista más adelante en este artículo). Sin embargo, otros síntomas que pueden parecer similar o asociados, como la dificultad para respirar, son síntomas frecuentes del coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades enumeran el dolor torácico como un síntoma que podría ser una señal seria del COVID-19, lo que significa que debes buscar atención médica. Esto se debe a que los problemas respiratorios pueden indicar neumonía. Los CDC sugieren cuándo debes buscar atención médica:

Si desarrollas señales de alerta de emergencia para COVID-19, busca atención médica de inmediato. Estas señales incluyen*: Problemas para respirar Dolor o presión persistente en el pecho Confusión o incapacidad para levantarte Labios o rostro azulados *Esta lista no incluye todos los síntomas. Consulta a tu proveedor médico para cualquier otro síntoma que sea grave o preocupante.

La dificultad al respirar es uno de los tres principales síntomas a los cuales los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen debes brindarle atención inmediata. Una tos seca también es uno de esos tres síntomas (y por supuesto, toser mucho podría causar dolor en el pecho). El tercer síntoma es la fiebre.

Diagnosticar el coronavirus puede ser complicado porque los síntomas son en muchos casos muy similares a esos de una gripe o un resfriado común. Además, es difícil hacer pruebas en muchos distritos, incluso sin importar si has viajado al extranjero. De todas formas, no hay una cura conocida para el coronavirus, así que si crees que estas infectada, consulta con tu médico de cabecera. La mayoría de las personas que contraen el coronavirus se recuperarán, pero mucho de los sobrevivientes han descrito una brutal batalla contra una enfermedad similar a la gripe. El dolor de pecho no es algo que debas tomar a la ligera, así que siempre es una buena idea consultar con un médico si sientes alguna molestia.

Hay que entender que el cuerpo de cada persona maneja el virus de diferente manera. No todas las personas tienen los mismos síntomas en las mismas etapas.

“Los síntomas más comunes de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, son fiebre, tos y dificultad al respirar”, según John Hopkins Medicine. “Algunos pacientes también tienen dolor del cuerpo, secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. Si tiene dolor de garganta y cree que ha estado expuesto al nuevo coronavirus, póngase en contacto con un proveedor de atención médica por teléfono y analice su riesgo”.

Esto es lo que necesitas saber:

Sí. El dolor de pecho puede ser un síntoma del coronavirus, pero no es el más común.

En primer lugar, sólo porque tengas dolor de pecho no significa que tengas coronavirus. Es posible que tengas gripe, un resfriado común o algo así como estreptococo. Puede también ser algo no viral que te esté preocupándo. O tal vez es ansiedad. Tu médico está mejor equipado para diagnosticarte (¡no tomes asesoramiento médico del Internet!). Sin embargo, estudios investigativos de fuentes fidedignas al igual que sitios gubernamentales han resaltado los síntomas comunes del coronavirus. El dolor de pecho está entre ellos. También mantén en cuenta que el virus tiene una etapa de incubación (los síntomas aparecen entre 2 a 14 días) y en sí pueden tomar tiempo para empeorar (incluso 8 días o más). Sin embargo, reitero, la mayoría de las personas se recuperan del COVID-19.

El artículo Características clínicas de la enfermedad del Coronavirus 2019 en la China fue publicado en el New England Journal of Medicine. El artículo señala: “Durante los primeros dos meses del brote, Covid-19 se propagó rápidamente por toda la China y causó diversos niveles de malestares. Los pacientes a menudo no presentaban fiebre, y muchos no tenían hallazgos radiológicos anormales”. Por lo tanto, aunque la fiebre se cita a menudo como un indicador principal del coronavirus, la ausencia de ella tampoco significa que no lo tengas.

Sin embargo, este estudio encontró que los síntomas más comunes del coronavirus fueron la fiebre y la tos.

“El período medio de incubación fue de 4 días (rango intercuartílico, 2 a 7). La edad media de los pacientes fue de 47 años (rango intercuartílico, 35 a 58); 0.9% de los pacientes eran menores de 15 años de edad. 41.9% eran mujeres. La fiebre estuvo presente en el 43.8% de los pacientes en el momento de ingreso, pero se desarrolló en el 88.7% durante la hospitalización”, informaron los investigadores. “El segundo síntoma más común fue la tos (67.8%); náuseas o vómitos (5.0%) y diarrea (3.8%) eran poco comunes. Entre la población general, el 23.7% tenía al menos una enfermedad coexistente (por ejemplo, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica)”.

El dolor torácico no esta en la lista, pero la dificultad para respirar asociada sí.

El estudio encontró que el 18.7% de los pacientes respiraban con dificultad. A continuación puedes ver la lista de síntomas con porcentajes según el estudio:

Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia es otro estudio investigativo que expuso los síntomas en porcentajes de pacientes infectados con el virus en la China.

El estudio de pacientes con coronavirus encontró que el 14 por ciento tenía “disnea leve o dolor torácico”. Disnea significa respiración laboriosa o difícil. El síntoma más común fue la fiebre, reportada por el 96 por ciento de los pacientes, seguida de una tos (47 por ciento), un poco de flema (20 por ciento), mialgia o fatiga (31 por ciento), dolor de cabeza leve y mareos (16 por ciento), pérdida de apetito (18 por ciento), diarrea (10 por ciento), congestión nasal (4 por ciento) y náuseas y vómitos (6 por ciento):

Según la Escuela de Medicina de Harvard, “algunas personas infectadas con el virus no muestran síntomas. Cuando el virus causa síntomas, los más comunes incluyen fiebre de bajo grado, dolores corporales, tos, congestión nasal y dolor de garganta. Sin embargo, en ocasiones, COVID-19 puede causar síntomas más graves como fiebre alta, tos severa y dificultad para respirar, lo que a menudo indica neumonía”.

Subinoy Das, MD, director médico de Tivic Health Inc., dijo Health.com que la dificultad para respirar es “un grupo de sensaciones subjetivas que sugieren que nuestro sistema respiratorio no está funcionando bien”, esto incluye “la sensación de no obtener suficiente oxígeno”. Health.com informa que la dificultad para respirar cuando se asocia con el COVID-19 puede indicar neumonía.

Sin embargo, la dificultad para respirar puede ser causada por otras cosas. Según la Asociación Americana del Pulmón, “la falta de aire, o dificultad para respirar se describe como la sensación aterradora de no poder respirar normalmente o sentirse asfixiado. El término médico para la dificultad para respirar es disnea. Es un sentimiento común que puede ser a causa de estar desentrenado, pero también podría ser un signo de una enfermedad grave”.

En Pittsburgh, una mujer llamada Lily Abreu, que es cantante de ópera, le dijo a WPXI-TV que se le negó una prueba de coronavirus a pesar de que estaba ingresada en el hospital porque sufría de dificultad para respirar y dolor en el pecho.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), los síntomas del coronavirus “pueden aparecer 2-14 días después de la persona ser expuesta al virus (esta información esta basada en el período de incubación del virus MERS-CoV)”. El sitio enumera los síntomas más comunes como:

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar

El gobierno australiano explica: “Si usted presenta síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, cansancio o dificultad para respirar) dentro de los 14 días después de salir del país o región que está en mayor riesgo de COVID-19, o dentro de los 14 días de su último contacto de un caso confirmado, debe hacer los arreglos para ver a su médico y recibir una evaluación urgente.”

En general, según la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas los coronavirus (de los cuales hay muchos), pueden causar estos síntomas:

secreción nasal dolor de cabeza

tos

dolor de garganta

fiebre

La pérdida de sabor y olfato al igual que ojos con bordes rojos también han surgido como posibles síntomas del COVID-19.

A veces el virus conduce a neumonía, que es cuando se agrava la situación y puede requerir hospitalización.

¿Cómo sé si tengo COVID-19 o gripe regular?

La Escuela de Medicina de Harvard aconseja: “COVID-19 a menudo causa síntomas similares a los que una persona con un mal resfriado o una gripe puede experimentar. Y al igual que la gripe, los síntomas pueden progresar y poner en riesgo la vida de la persona. Es más probable que su médico sospeche que padece del coronavirus si: tiene síntomas respiratorios y recientemente viajó a países de alto riesgo incluyendo la China, Irán, Italia, Japón, Corea del Sur, o si ha estado expuesto a alguien que posiblemente este contagiado, o ha habido propagación del virus que causa COVID-19 en su área.

¿Cuál es el período de incubación?

“Debido a que este tipo de coronavirus acaba de ser descubierto, el tiempo desde la exposición a la manifestación de los síntomas (conocido como el período de incubación) para la mayoría de las personas aún no se ha determinado. Según la información actual, los síntomas podrían aparecer tan pronto como tres días después de la exposición hasta 13 días después. Una investigación publicada recientemente encontró que, en promedio, el período de incubación es de unos cinco días”, dice Harvard.