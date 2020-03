Coronavirus: ¿Cómo desarrollar tu sistema inmunológico?

Con el brote del coronavirus COVID-19 ya en Estados Unidos y la incertidumbre que lo acompaña, la gente está buscando maneras de mejorar sus posibilidades de no contraer la enfermedad y mantenerse sanos durante el aislamiento.

Heavy.com (sitio web hermano de Ahoramismo.com) habló con el Dr. Barry Boyd, oncólogo, hematólogo y nutricionista de Yale Medicine y médico del Smilow Cancer Hospital Care Center. El doctor compartió recomendaciones sobre las maneras que puedes intentar elevar su sistema inmunológico.

Es importante tener en cuenta que estas son solo recomendaciones, y según la Harvard Medicine School, “Todavía hay mucho que los investigadores no saben acerca de las complejidades y la interconexión de la respuesta inmune. Por el momento, no hay vínculos directos científicamente probados entre el estilo de vida y una mejor función inmune “.

AhoraMismo.com reitera que las personas deben siempre consultar a su médico o profesional de la salud antes de hacer cambios en sus dietas.

Mantener una dieta saludable es clave para tu sistema inmunológico y la salud en general

Dr. Boyd le dijo a Heavy.com que llevar una dieta sana y equilibrada es clave para construir y mantener un sistema inmunológico saludable. La mejor manera de obtener los nutrientes adecuados es a través de una alimentación adecuada.

Reconoció que las dietas son muy individualizadas y dependen de cada persona. Durante esta situación con el coronavirus, muchas personas pueden estar abasteciendose de alimentos secos como espaguetis y macarrones, pero las personas deben recordar comer frutas, verduras y carne magra.

También dijo que las personas deben evitar consumir altos niveles de azúcar. Debido a que mucha gente probablemente está viviendo un estilo de vida más sedentario por las medidas de aislamiento, es aún más importante que coman una dieta sana y equilibrada para evitar que su salud deteriore.

Dr. Boyd dijo que este es un gran momento para que las personas se enfoquen en optimizar sus dietas y la salud de su familia aprendiendo más sobre la buena nutrición.

La actividad física es extremadamente importante

Dr. Boyd dejó claro que la gente necesita “milagros” en suplementos dietéticos. Individuos deben centrarse en la salud, específicamente comer bien y estar físicamente activos.

“Cuando la gente me pregunta qué tomar, les digo que deben dar un paseo”. Reiteró que las personas deben adherirse a las reglas de distanciamiento social si salen al exterior para la actividad física. Las personas también deben seguir las pautas estatales y municipales establecidas para salir de casa.

Las personas también pueden hacer ejercicio en su casa, y YouTube es una gran herramienta para aprender ejercicios funcionales que no requieren de un gimnasio o equipo.

Las Vitaminas y Suplementos Dietéticos pueden ayudar a nutrir el sistema inmunológico

Dr. Boyd también habló sobre las diferentes vitaminas y suplementos que pueden ayudar a desarrollar y proteger el sistema inmunológico. Es importante consultar a un farmaceuta antes de comprar y tomar nuevas vitaminas.

Multivitamínicos

El doctor sugiere que si las personas no pueden obtener el nivel adecuado de alimentos integrales nutritivos, o si sufren de dolencias como una enfermedad gastrointestinal, un multivitamínico podría funcionar. “Probablemente sería buena idea [tomar] uno [multivitamínico] al día, o uno cada tres días”, le dijo a Heavy. No cree que la gente necesite altas dosis de multivitamínicos. “Hay mucha gente promoviendo dosis muy altas. No estoy de acuerdo con eso, y prácticamente no hay datos que realmente lo respalden”, agregó el médico.

Si una persona está llevando una dieta saludable, es posible que no necesite tomar un multivitamínico. Pero si alguien no está seguro de que este recibiendo el nivel adecuado de nutrientes, tomar un multivitamínico no haría daño.

Vitamina D3

Dr. Boyd también dijo que las personas deben mantener niveles adecuados de vitamina D. Citó el estudio VITAL, un estudio que en otras palabras, “a las personas que venden vitaminas no les gusta”. El estudio VITAL reafirma otros estudios sobre la vitamina D. La investigación encontró que los suplementos de ácidos grasos OMEGA-3 no tienen ningún impacto en las enfermedades del corazón o el cáncer.

La vitamina D tampoco afecta las enfermedades cardiovasculares ni el cáncer. Sin embargo, el estudio concluyó que la vitamina D “parece reducir el riesgo de muerte por causa de cáncer”. Así que cuando se observa esta información en relación al coronavirus COVID-19, preservar una suficiencia de vitamina D puede ser importante para las personas que contraen el virus.

El Dr. Boyd dijo que su recomendación es para 2.000 unidades internacionales de vitamina D3 por día. Agregó que aunque puede no impedir que alguien consuma coronavirus, puede “hacer que la enfermedad sea menos probable que sea grave”.

Vitamina C

También dijo que la persona puede tomar 250 miligramos de vitamina C, sin que les haga daño. Algunos multivitamínicos brindan alrededor de 60 mg de vitamina C, que puede proporcionar un nivel adecuado para las personas sanas.

El doctor apuntó: “Si estás enfermo o eres mayor, es posible que necesites niveles más altos de vitamina C. Cuando los niveles de 20 a 30 miligramos no son suficientes, quizá necesites 200 y hasta 500 miligramos al día de vitamina C.”

Según el Dr. Boyd, si una persona decide tomar vitamina C, debe asegurarse que contenga una pequeña dosis de zinc.

Suplementos dietéticos herbarios

Dr. Boyd recomendó evitar productos herbarios como la equinácea ya que existen estudios polémicos sobre el producto causando un efecto negativo en el sistema inmunológico y la probabilidad de interactuar con otros medicamentos.

Señaló que la baya de saúco ha estado en algunos estudios de gripe y que demostraron su efectividad en reducir la gravedad y la duración de los síntomas. Sin embargo, esos estudios son muy limitados y podría ser demasiado pronto para sacar conclusiones.