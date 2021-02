Cantante Lupita Castro acusa a Vicente Fernández de acoso [VIDEO]

Lejos de llegar a su fin, las polémicas siguen intensificándose para el cantante Vicente Fernández después de ser acusado de comportamiento inapropiado con una fanática a mediados del mes de enero. En unas recientes declaraciones, la cantante Lupita Castro se une a la lista de supuestas víctimas del músico mexicano.

Mediante la publicación de un vídeo en Instagram, la cantante de origen mexicano declaró que fue víctima de acoso por parte de Fernández: “Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante”.

La estrella continuó mencionando: “No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora, sino que hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto, una televisora de habla hispana aquí en los Estados Unidos me hizo una entrevista, y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Qué pasó con esa entrevista? Nada”.

Además, Lupita Castro aseguró que tiene evidencias del acoso que sufrió por parte de Fernández: “Yo quiero decir mi verdad, lo importante no es por qué callé tanto tiempo. Lo más importante es por qué él lo hizo. Tengo datos, fechas y todo”.

Por otra parte, Castro confesó que no continuará callando sobre lo que vivió con el intérprete de 80 años: “He sufrido muchos años callándolo, pero ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder, el poder de Dios, el poder de la palabra y el poder de este aparato (teléfono móvil). Gracias amigos, nos vemos pronto”.

¿Quién es Lupita Castro?

Lupita Castro es una cantante y actriz de origen mexicano que cuenta con más de veinte años de trayectoria artística. A lo largo de este tiempo, Castro ha participado en siete películas y cuenta con nueve álbumes musicales de su autoría.

Según su biografía oficial, la intérprete escribió “Maldita Miseria”, una de las siete películas en las que ha participado.

En el ámbito musical, Lupita Castro siente gran interés por la música de mariachi. Algunos de sus álbumes musicales son: “Lágrima Callada”, “Eres Mi Cariño”, “Al Estilo Norteño”, “La Puerta Cerrada”, “Bestias”, “Lupita Castro” y “Lupita Castro with Mariachi”.

Vicente Fernández fue acusado de comportamiento inapropiado por una fanática

A mediados del mes de enero de 2021, Vicente Fernández estuvo inmerso en una gran polémica tras darse a conocer un vídeo en las plataformas de Instagram y TikTok en donde se le podía apreciar tocándole el busto a una fanática mientras se fotografiaban juntos. En ese momento, los seguidores del cantante tildaron de “inapropiado” su comportamiento.

En una nueva publicación en TikTok, la presunta víctima se pronunció sobre lo sucedido con Fernández: “No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo. Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo”.

Por su parte, Vicente Fernández ofreció una disculpa pública en una entrevista exclusiva con Mara Patricia Castañeda: “Reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, no sé(…) Yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención; si lo hubiese hecho con la intención no lo hago allí”.

Ante las nuevas denuncias que fueron presentadas por la cantante Lupita Castro, Fernández se ha mantenido al margen de ofrecer cualquier tipo de declaración en los medios de comunicación mexicanos.

