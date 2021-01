Vicente Fernández habla del vídeo en donde le toca el pecho a una fan [VIDEO]

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Vicente Fernández rompió el silencio después de ser acusado de comportamiento indebido tras aparecer en un vídeo en donde presuntamente le tocaba el pecho a una fanática que deseaba tomarse una fotografía con él.

“Por cierto, yo vi la foto y efectivamente yo puse mi mano primero en el estómago y vi que era el estomago y dije: ‘Se va a sentir ofendida’. Y subí la mano y cuando la subo, toman la foto, pero nunca hice yo así o así”, mencionó Fernández mientras tocaba su pecho para hacer énfasis en que nunca se comportó de manera ofensiva con su fanática.

El destacado cantante mexicano continuó expresando el profundo respeto que le tiene a su público: “Si algo tengo es respetar al público, pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera”.

“Reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, no sé(…) Yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención; si lo hubiese hecho con la intención no lo hago allí”, concluyó el intérprete de 80 años.

Hace un par de días, la mujer involucraba en el polémico vídeo que se dio a conocer en las plataformas de TikTok e Instagram aseguró que la grabación data del año 2017 y puntualizó que en ningún momento sintió la mano del cantautor posada en su pecho ya que vestía un brasier con relleno que le impidió percatarse de lo sucedido.

La fanática repudió la acción de Vicente Fernández

¡Víctima de acoso por parte de Vicente Fernández rompe el silencio! | De Primera ManoAsí es como rompe el silencio víctima de acoso de #VicenteFernández sobre polémico #VIDEO que compartió… No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Addis Tuñón por Imagen Televisión. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes… 2021-01-21T21:46:24Z

En una nueva publicación en TikTok, la fanática que estuvo involucrada en la polémica con Vicente Fernández aseguró que el cantautor no debió tocar su cuerpo sin su autorización: “No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”.

Al hacer referencia al vídeo, la joven aseguró que se percató de la mano de Fernández sobre su pecho después de que conoció al cantante y se fotografiaron juntos: “Esa foto la tomaron en 2017, la razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que observé las fotografías con mi mamá”.

La mujer puntualizó que se sintió vulnerable ante lo sucedido con Vicente Fernández: “Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa”.

Usuarios en redes sociales reaccionaron al polémico vídeo de Vicente Fernández

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar después de darse a conocer el vídeo en donde aparece Vicente Fernández posando su mano en el pecho de una fanática que deseaba fotografiarse con él.

“Muy mal”, “Horrible”, “Qué horrible que sea así ese hombre”, “Don Chente bien pícaro”, “Que el señor lo perdone por esta actitud de abuso”, “Corriente y abusivo”, “No tiene respeto”, “Ese señor siempre ha sido así”, “Será don Vicente, pero primero el respeto”, fueron algunos de los comentarios en la plataforma de Instagram en contra del comportamiento de Fernández.

La polémica de Vicente Fernández llega en medio del escándalo de cantantes de la industria de la música de habla hispana como Cristian Castro, quien fue acusado recientemente de agredir física y psicológicamente a varias fanáticas con las que entablaba contacto a través de las redes sociales y posteriormente invitaba a su residencia en California.

Vicente Fernández no ha estado exento de grandes escándalos

En el mes de mayo de 2019, Vicente Fernández estuvo inmerso en una gran polémica tras ofrecer declaraciones a un medio de comunicación mexicano en donde aseguraba que había rechazado un transplante de hígado por temor a que fuera de un “homosexual o drogadicto”.

“Me querían poner un hígado de otro cabr… y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'”, aseguró Fernández en ese momento.

En el mes de octubre del mismo año, el destacado cantante mexicano se disculpó por sus declaraciones que llegaron a ofender a varios miembros de la Comunidad LGBTQ: “Yo iba inconsciente cuando el problema ese, pero yo tengo muchos amigos gays. Me siento muy orgulloso porque al fin y al cabo todos somos humanos”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram