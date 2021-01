Habla la mujer que Vicente Fernández le tocó el pecho: ¿Qué dijo? [VIDEO]

Vicente Fernández se encuentra inmerso en una gran polémica tras darse a conocer un vídeo en las plataformas de Instagram y TikTok en donde se le puede apreciar posando su mano en el pecho de una fanática que deseaba una fotografía con él. En una nueva publicación en TikTok, la víctima rompió el silencio sobre lo sucedido.

“Esa foto la tomaron en 2017, la razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que observé las fotografías con mi mamá”, puntualizó la mujer tras darse a conocer públicamente el vídeo en donde queda en evidencia el comportamiento indebido de Fernández.

Por otra parte, la joven mencionó que no sintió la mano del afamado cantautor mexicano ya que vestía un brassier con relleno que le impidió percatarse de lo sucedido: “Yo estaba usando un brassier con relleno y es muy difícil sentir algo, más porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que la vi en redes”.

¡Víctima de acoso por parte de Vicente Fernández rompe el silencio! | De Primera ManoAsí es como rompe el silencio víctima de acoso de #VicenteFernández sobre polémico #VIDEO que compartió… No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Addis Tuñón por Imagen Televisión. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes… 2021-01-21T21:46:24Z

Al hacer referencia a la actitud del Rey de la Música Ranchera, la mujer repudió las acciones del artista: “No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”.

La víctima continuó mencionando: “Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa”.

Mediante las plataformas digitales, un sinfín de usuarios se mostraron indignados ante lo sucedido entre la joven y Fernández: “Muy mal”, “Horrible”, “Qué horrible que sea así ese hombre”, “Don Chente bien pícaro”, “Que el señor lo perdone por esta actitud de abuso”, “Corriente y abusivo”, “No tiene respeto”, “Ese señor siempre ha sido así”, “Será don Vicente, pero primero el respeto”.

Hasta el momento, Vicente Fernández se ha mantenido al margen de pronunciarse sobre el polémico vídeo que se dio a conocer recientemente en las plataformas digitales, pero que data del año 2017.

Fernández se suma a la lista de cantantes de la industria de la música de habla hispana que han sido acusados de comportamiento indebido con fanáticas. Hace un par de semanas, Cristian Castro estuvo en el ojo del huracán tras darse a conocer que abusó físico y psicológicamente de varias fanáticas con las que entablaba contacto mediante las plataformas digitales.

En el pasado, Vicente Fernández ha sido acusado por los medios de comunicación en tierras mexicanas de serle infiel a su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor. Sin embargo, los fuertes rumores nunca han sido sustentados con pruebas.

Las acusaciones en contra de Fernández por tocar irrespetuosamente a una fanática se suman a la gran polémica que protagonizó en el mes de mayo de 2019 tras darse a conocer una entrevista en donde puntualizó que había rechazado un transplante de hígado por temor a que fuera de “un homosexual o un drogadicto”.

Después de lo sucedido, el cantautor mexicano se disculpó con la Comunidad LGBTQ+ por sus comentarios: “Yo iba inconsciente cuando el problema ese, pero yo tengo muchos amigos gays. Me siento muy orgulloso porque al fin y al cabo todos somos humanos”.

Vicente Fernández se encuentra alejado de los escenarios desde su retiro en el año 2016. En ese momento, el artista ofreció su último concierto en el Estadio Azteca en Ciudad de México ante más de 100 mil personas.

