Eric del Castillo no se vacunará en contra del COVID-19: ¿Por qué toma dióxido de cloro?

Eric del Castillo se une a la lista de personalidades en la industria del entretenimiento que se niegan a vacunarse en contra del COVID-19. En una reveladora entrevista con el show “De Primera Mano”, el primer actor destacó que toma dióxido de cloro para evitar contagiarse con el virus.

“Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro; aunque me critiquen y me digan lo que quieran. He visto a mucha gente, familiares míos, a punto de morir que se han salvado con el dióxido de cloro”, aseguró el histrión.

Del Castillo continuó mencionando que tanto él como su familia ya llevan varios meses ingiriendo dióxido de cloro: “Ya tenemos tomándolo seis meses, no de diario(…) Ellas (Kate y Verónica del Castillo) también están tomando dióxido de cloro. Tenemos mucha información al respecto, información científica”.

En su entrevista con el show de entretenimiento la estrella mexicana destacó que cada quién es libre de creer cuál es su mejor opción para luchar en contra del COVID-19: “Yo no estoy en contra, que se vacune el que quiera, simplemente yo no me vacuno. Tampoco recomiendo el dióxido de cloro, esto es por voluntad propia; estas cosas son muy personales.

¡Eric del Castillo revela no creer en las vacunas y admite tomar dióxido de cloro! | De Primera ManoEl actor #EricDelCastillo revela no creer en las vacunas y que él y su familia han estado tomando Dióxido de cloro. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Addis Tuñón por Imagen Televisión. Visita también nuestra página… 2021-02-04T22:56:31Z

En una nueva entrevista con el show “Un Nuevo Día” de Telemundo, Eric del Castillo afirmó que respetará la decisión de sus hijas en caso de que quieran vacunarse en contra del COVID-19: “Yo no me voy a vacunar ni mi esposa. Si mis hijas quieren hacerlo, tienen la libertad total. Es la salud personal, pero yo no me voy a inyectar”.

El destacado actor admitió al show de Telemundo que un familiar muy cercano estuvo al borde de la muerte por COVID-19, pero que pudo recuperarse tras ingerir dióxido de cloro: “Un sobrino mío en Puerto Vallarta ya estaba agonizando y alguien le llevó el dióxido de cloro, a los dos días ya estaba para arriba. En fin, cada quién a su vida. Yo no lo recomiendo, yo simplemente digo que yo, mi esposa y mis hijas lo estamos tomando”.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a las polémicas declaraciones de Eric del Castillo: “Es su decisión y se le debe respetar”, “Muy bien dicho, él es dueño de su vida”, “Deberían emitir este tipo de noticias”, “El dióxido de cloro salvó la vida de toda mi familia, confió totalmente en ese medicamento”, “Es su decisión, si lo toma y va bien, perfecto. Es dueño de su vida”.

VideoVideo related to eric del castillo no se vacunará en contra del covid-19: ¿por qué toma dióxido de cloro? 2021-02-08T16:01:05-05:00

¿Es realmente efectivo tomar dióxido de cloro para combatir el COVID-19?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado de prensa en donde alentó a los consumidores para que no compren o tomen productos de dióxido de cloro como tratamiento médico, esto debido a que no hay “ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia, y presentan riesgos considerables a la salud de los pacientes”.

“A pesar de advertencias previas, a la FDA le preocupa que todavía estamos viendo productos de dióxido de cloro a la venta con afirmaciones engañosas de que son seguros y eficaces para el tratamiento de enfermedades, ahora incluyendo el COVID-19. La venta de estos productos puede poner en peligro la salud de una persona y retrasar el tratamiento médico apropiado”, aseguró Stephen M. Hahn, Comisionado de la FDA.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU destacó que han recibido reportes de personas que han experimentado efectos adversos después de tomar productos de dióxido de cloro, tal es el caso de síntomas como: Insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión arterial, insuficiencia hepática y vómitos severos.

Sigue a AhoraMismo en Instagram