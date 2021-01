¿Por qué suspendieron la cuenta en Twitter de Patricia Navidad?

Patricia Navidad se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento que han sido notificadas con la suspensión indefinida de sus perfiles en la plataforma de Twitter por violar las reglas y políticas de la popular red social.

Mediante su cuenta oficial en Twitter, Navidad realizó un sinfín de publicaciones en donde manifestaba su apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, la actriz mexicana en muchas ocasiones se refirió a la pandemia del COVID-19 como un “virus que no es letal”.

La suspensión indefinida del perfil oficial de Patricia Navidad en Twitter se produce después de una serie de publicaciones que realizó sobre el ataque que ocurrió recientemente en el Capitolio de los Estados Unidos. En sus mensajes, Navidad aseguró que Donald Trump estaba siendo censurado y que los ciudadanos estadounidenses no permitirían que se les arrebaten los derechos “fácilmente”.

“Los verdaderos patriotas de EU son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictadura basada en el modelo de gobierno del partido comunista Chino. El pueblo estadounidense luchará con todo para defender a su patria y a sus familias”, puntualizó la actriz en una de últimas publicaciones en la plataforma.

Hasta el momento del cierre de su cuenta en Twitter, la interprete tenía más de 150 mil seguidores y en sus publicaciones debatía con los usuarios de la red social sobre polémicos temas como política y salud.

Twitter señala que la suspensión de usuarios en la red social se puede producir por las siguientes razones: Comportamiento de incitación al odio, Spam y manipulación de la plataforma, Integridad cívica, Contenidos multimedia falsos y alterados, Información privada, entre otros.

Patricia Navidad creó un nuevo perfil en Twitter

Desafiando las políticas y reglas de Twitter, Patricia Navidad decidió crearse un nuevo perfil en la red social para seguir generando opiniones sobre polémicos temas como política y salud. Sin embargo, Twitter decidió suspenderle la nueva cuenta a la afamada actriz.

En una publicación en Instagram, Navidad enfatizó que la estaban censurando: “Esto ya es censura controlada y descarada… ¡Imagínense lo que se viene para la humanidad! Dios con todos y cada uno de ustedes y sus familias”.

Por otra parte, Patricia Navidad aseguró que su identidad estaba siendo suplantada en la plataforma de Twitter: “Me suspendieron nuevamente la cuenta en twitter, la cuenta que apenas empecé a usar hoy. Lo peor es que están abriendo muchas más con mi nombre, están suplantando mi identidad (…) Informo a mis seguidores que en estos momentos no tengo ni una sola cuenta en Twitter, que nadie los engañe”.

Patricia Navidad: Sus publicaciones más polémicas en Twitter

Patricia Navidad en muchas ocasiones dejó sin palabras a todos sus seguidores por sus polémicas publicaciones en la plataforma de Twitter. Lejos de retractarse, la actriz en todo momento sostuvo sus opiniones respecto a temas como el Coronavirus y sobre Donald Trump, a quien en todo momento le reiteró su apoyo.

La opinión de Navidad sobre el COVID-19

“El fin es establecer un Nuevo Orden Mundial, plandemia que sigue la agenda 2030 de la ONU, para un sólo gobierno mundial de dictadura tecnócrata-digital, ‘sanitaria’, “científica’ y comunista, reducción de población, control de todos los recursos naturales y de los esclavos, etc”, señaló en un tweet.

“B. Gates, G. Soros, el Papa Fco.,el partido comunista Chino, las grandes corporaciones, bancos centrales y mundiales, todas las ONG’s de la élite oscura, entre otros, son parte esencial de ésta PLANdemia global de N.O.M. Empleados de los que en verdad mueven los hilos del mundo”, manifestó la actriz en otra publicación.

“¿Para que vacunar a casi 8000 Millones de personas contra un virus que no es letal por si sólo y se ha comprobado que más del 99% de los infectados se han recuperado sin necesidad de vacunas? Están experimentando con nosotros y las consecuencias pueden ser graves y mortales”.

El apoyo de la mexicana a Donald Trump

“Patriotas del mundo estamos con Trump, él está en contra del socialismo en AMERICA, de las ideologías totalitarias/comunistoides, de la élite oscura y estado profundo que quieren esclavizar a la humanidad y quitarnos derechos, libertades y garantías individuales”, escribió en Twitter.

“Nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Cuesta aceptar y reconocer lo que no se quiere, pero las cosas son como son. Lo mejor que puede suceder al mundo en estos momentos, en especial a Latinoamérica y más aún, a México, es que triunfe Trump. Aunque mucho duela, es así”, puntualizó en la plataforma.

Sigue a AhoraMismo en Instagram