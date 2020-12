Patricia Navidad: Las frases controversiales sobre COVID-19 y Trump

No es secreto que la actriz mexicana Patricia Navidad, de 47 años, usa sus redes sociales para expresar todo lo que piensa sobre la vacuna contra el COVID-19, el Dr. Fauci y el presidente Donald Trump. Su cuenta de Twitter es la via que usa para expresarse casi todos los días. En noviembre, Navidad acusó a Twitter de censurar sus publicaciones sobre las elecciones y COVID-19.

Me están censurando mensajes y opiniones, nada sorpresivo, estamos en medio de una guerra no sólo por el dominio mundial sino en una guerra espiritual y humana. Es necesario despertar a la conciencia, derrocar la propia oscuridad para enfrentar a los demonios internos y externos. — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) November 6, 2020

La actriz tiene 195 mil seguidores y hay algunos que la apoyan mientras otros la atacan. Uno de sus nuevos tuits que compartió dice que las inyecciones [vacunas contra COVID-19] provocarán un “profundo deterioro físico y grave daño neurológico”, llevando a la humanidad hacia la “sombría distopía Zombieland”.

Lo cierto es que desde que empezó la pandemia, la actriz la ha calificado como una estrategia para instaurar un nuevo orden mundial de gobierno. Abajo tenemos varias de sus frases controversiales.

“El fin es establecer un Nuevo Orden Mundial, plandemia que sigue la agenda 2030 de la ONU, para un sólo gobierno mundial de dictadura tecnócrata-digital, “sanitaria”, “científica” y comunista, reducción de población, control de todos los recursos naturales y de los esclavos, etc.

B. Gates, G. Soros, el Papa Francisco.,el partido comunista Chino, las grandes corporaciones, bancos centrales y mundiales, todas las ONG’s de la élite oscura, entre otros, son parte esencial de ésta PLANdemia global de N.O.M. Empleados de los que en verdad mueven los hilos del mundo.

Uno de sus seguidores respondió: “Gente como ella no entienden el concepto de lo cuántico. No por falta de capacidad o inteligencia, pero sí por pereza mental y no tener las ganas de aprender algo. Y cuando la pereza gana es más fácil inventar cosas al azar y validarse con otros que hacen lo mismo”.

Mientras que otro la defendió: “Para todas las personas idiotas estúpidos que hay en este momento y no entienden la situación que se está viviendo si no les gusta lo que que pone Patricia navidad no la ataquen y juzguen, Ella solamente quiere ayudar a todos los que no entienden lo que está sucediendo”. Otro agregó: “¡¿Qué ver**s me van a vigilar?! ¡¿Cuándo voy al Oxxo?! ¡¿Cuándo voy a ca**r?! ¡¿En qué autobús me voy al trabajo?! Por si no sabía señora toalla caída, el algoritmo de Facebook ya sabe hasta cómo duermo”.

Serpientes en la hierba: Dr. Anthony Fauci, Dr. Francis Collins, Bill Gates y muchas otras serpientes.

El Dr. Anthony Fauci apuesta por las grandes farmacéuticas, la vacuna obligatoria de Bill Gates y el sistema Mark of the Beast [Marca de la Bestia]

Más mensajes de Patricia Navidad sobre la vacuna COVID-19:

El uso de la enzima luciferasa tiene cualidades bioluminiscentes. Es invisible en condiciones normales pero al utilizar una aplicación en el teléfono inteligente o dispositivo especial, podrá ver como brilla su marca de vacunación. Una App en tu celular que controlará vacunación.

En marzo, acusó a la Organización Mundial de la Salud por conspirar en contra de la humanidad bajo una teoría denominada Nuevo Orden Mundial.

No olviden que Gates hace tiempo tiene entre sus proyectos reducir en gran parte la población mundial, es ingenuo creer que un genocida quiere salvar vidas

¿Para que vacunar a casi 8000 Millones de personas contra un virus que no es letal por si sólo y se ha comprobado que más del 99% de los infectados se han recuperado sin necesidad de vacunas? Están experimentando con nosotros y las consecuencias pueden ser graves y mortales.

Mensajes de Patricia Navidad apoyando a Donald Trump:

Nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Cuesta aceptar y reconocer lo que no se quiere, pero las cosas son como son. Lo mejor que puede suceder al mundo en estos momentos, en especial a Latinoamérica y más aún, a México, es que triunfe #Trump. Aunque mucho duela, es así.

Patriotas del mundo estamos con Trump, él está en contra del socialismo en AMERICA, de las ideologías totalitarias/comunistoides, de la élite oscura y estado profundo que quieren esclavizar a la humanidad y quitarnos derechos, libertades y garantías individuales. #VotaTrump

Los que apoyan la mentira, el robo, la corrupción y el fraude, no canten victoria ni se dejen llevar por la ilusión lo que está sucediendo es parte del plan mayor nada está fuera del libreto se seguirá depurando el pantano no sólo en EU sino en México y el mundo #Trump 2020”, se lee en uno de sus mensajes.

A principios del 2020, Patricia Navidad publicó en sus redes que existen parásitos extraterrestres del mal que controlan el mundo.

ARCONTES: Parásitos extraterrestres del mal que controlan el mundo. En un pasado lejano los humanos eran más poderosos, tenían telepatía y eran multidimensionales. Con tecnología avanzada edificaron grandes ciudades y trabajaban en armonía con los campos energéticos de la Tierra.

El tuit ha sido borrado.