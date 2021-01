Patricia Navidad habla del asalto que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos

Para nadie es un secreto que la actriz mexicana Patricia Navidad es una de las figuras más polémicas en redes sociales por los constantes mensajes que publica que dejan boquiabiertos a todos sus seguidores. En unas recientes publicaciones en Twitter, Navidad se manifestó sobre los ataques violentos en el Capitolio de Washington, DC.

En horas de la tarde del miércoles 6 de enero, simpatizantes del Presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras se efectuaba con completa normalidad el proceso de certificación de votos de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del pasado 3 de noviembre.

De acuerdo con BBC, la policía metropolitana de Washington DC comunicó que hizo 13 arrestos y requisó cinco armas de fuego durante el acto violento que desató la indignación y pánico de los trabajadores y congresistas que se encontraban en el Capitolio al momento del asalto.

Por su parte, Patricia Navidad se mostró firme al manifestarle su apoyo al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante lo sucedido en el Capitolio. En una de sus publicaciones, la estrella manifestó que el mandatario estaba siendo “censurado”.

“Por más distintos que sean nuestros pensamientos, ideas u opiniones, existen derechos fundamentales que se deben respetar, de los más valiosos es el derecho a la libertad de expresión. Se está censurando al presidente de EU, significa que algo muy mal sucede contra esos derechos”, puntualizó la intérprete en Twitter.

En otra publicación, Navidad reiteró que el pueblo estadounidense no permitirá que se le arrebaten los derechos fácilmente: “Los verdaderos patriotas de EU son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictadura basada en el modelo de gobierno del partido comunista Chino. El pueblo estadounidense luchará con todo para defender a su patria y a sus familias.”

Al referirse a sus detractores por sus fuertes comentarios, la actriz les exigió respeto: “Si vienen a mi TL a leerme y les molesta lo que “ven” háganse responsables de sus emociones y asuman las consecuencias de sus decisiones, seguiré expresando mis opiniones, si no les gustan lo deberán resolver ustedes, no me interesa agradar a nadie, síganse de paso y respetémonos.”

En el mes de septiembre de 2020, la intérprete mexicana confesó que Donald Trump era la mejor opción en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos: “¡HAGAMOS QUE AMERICA VUELVA A SER GRANDE! Aunque no nos guste o no estemos de acuerdo, la mejor opción y la que más conviene a nuestros países, familias y compatriotas es el triunfo de Donald Trump.”

“Patriotas del mundo estamos con Trump, él está en contra del socialismo en AMERICA, de las ideologías totalitarias/comunistoides, de la élite oscura y estado profundo que quieren esclavizar a la humanidad y quitarnos derechos, libertades y garantías individuales”, detalló Navidad en otras de sus publicaciones.

Mediante sus redes sociales oficiales, Patricia Navidad acostumbra a mostrarse con mucho orgullo luciendo una gorra en su cabeza con uno de los mensajes más representativos de la campaña presidencial de Donald Trump: “Make America Great Again”.

¿Patricia Navidad se retracta de su apoyo a lo ocurrido en el Capitolio de los Estados Unidos?

En unas nuevas publicaciones en su cuenta oficial en Twitter, Patricia Navidad catalogó como un “show global” lo sucedido en el Capitolio de los Estados Unidos y aseguró que muchos “anti fascistas-comunistas” se mostraron disfrazados como simpatizantes de Donald Trump.

“Los Antifascistas-comunistas disfrazados de simpatizantes del presidente ⁦#Trump⁩ son recibidos amablemente por policías del Capitolio en este “Show global”, montaje vil donde tristemente se han perdido vidas de inocentes. ¡Es PLANdemia!”, destacó la estrella en la red social.

“No al nuevo Orden Mundial dictatorial y tiránico”, aseguró Navidad en otra publicación en donde aseguraba que las fuerzas policiales y los invasores se mostraban fotografías juntos al momento del ataque.

