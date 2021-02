Eiza González sufre aparatosa caída: ¿Cómo se encuentra la actriz? [VIDEO]

Eiza González generó una gran preocupación entre sus fanáticos tras dar a conocer un vídeo en donde mostró una aparatosa caída que sufrió mientras transitaba en bicicleta por las calles de Los Ángeles, ciudad en donde reside actualmente.

Mediante la plataforma de Instagram, González compartió el vídeo en donde aparece muy sonriente mientras disfrutaba a bordo de una bicicleta por un exclusivo vecindario de Los Ángeles. Sin embargo, la actriz pasó un gran susto después de que perdió el control de su bicicleta y terminó en el piso.

Por fortuna, la estrella mexicana no sufrió ninguna lesión en el incidente, por lo que aprovechó que todo quedó captado en imágenes de un vídeo para compartirlo con sus millones de seguidores en la red social de Instagram y reírse de lo sucedido.

A través de las historias de su cuenta oficial en Instagram, la también cantante mostró una conversación con su madre (Glenda Reyna), en donde le preguntaba si su caída fue “casualidad”. A lo que la actriz respondió de manera muy ocurrente asegurando que todo fue muy cierto y que no era “payaso” para caerse a propósito.

Los usuarios en las redes sociales no tardaron en reaccionar a la caída de González: “Cuídate que eres patrimonio de la nación”, “¿Soy el único que se ríe a morir con la caída, pero luego se preocupó por Diosa Eiza?”, “Ojalá te recuperes pronto de esa caída tipo Juan Gabriel”, “De las caídas se aprende mucho más”, “Libre como pájaro que hasta quiso volar”, “Me dieron ganas de salir corriendo a revisarte”, “Dios te dije ayer cuídala, pero parece que no me oye”.

Personalidades como Sebastián Rulli, Hailee Steinfeld y Novak Djokovic también se pronunciaron en la publicación: “Eiza”, “No mames”, “Es culpa de la bicicleta, no tuya”.

En la actualidad, Eiza González es una de las actrices latinas en Hollywood que ha logrado mayor proyección en la industria cinematográfico con su participación en un sinfín de grandes producciones.

“Godzilla vs. Kong”, “I Care a Lot”, “Bloodshot, “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, “She’s Missing” y “Alita: Battle Angel” son algunos de los más recientes proyectos cinematográficos en lo que ha participado la intérprete de 31 años de edad.

En medio del confinamiento que se vive por la pandemia del COVID-10, la actriz mexicana ha estado filmando escenas para la película “Ambulance” en la ciudad de Los Ángeles, California. En la producción, González comparte créditos con grandes actores como Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II.

González es conocida por la audiencia de habla hispana por su participación en grandes telenovelas de corte juvenil. Pese a contar con fama en Latinoamérica, la actriz decidió trasladarse a California en el año 2013 para probar suerte en la industria de la actuación en el mercado anglosajón.

“Baby Driver” marcó el debut de Eiza González como actriz en la industria del cine en Hollywood, un filme de acción que le permitió darse a conocer de la mano de un destacado elenco integrado por figuras como Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James y Jamie Foxx.

