Eiza González estalla en contra de “El Gordo y La Flaca”: ¿Por qué?

Eiza González arremetió en contra del “El Gordo y La Flaca” después de que aseguraron que se le “olvidó el español” al ser captada por una reportera del show por las calles de Los Ángeles, California. En las imágenes, González se limitó a ofrecer declaraciones en inglés.

En sus comentarios en inglés, la mexicana de 30 años le pidió a los reporteros que no iluminaran su cara con los reflectores: “Chicos, quiten las luces de mi rostro”.

La estrella que ha participado en grandes proyectos en Hollywood continuó mencionando en inglés: “¿Pueden darme un poco de espacio? Es un poco peligroso que me detengan. Gracias”.

Ante las constantes preguntas de la reportera de “El Gordo y La Flaca”, Eiza González prefirió permanecer en silencio.

“Parece que quería seguir practicando el inglés para que lo haga bien. Se le olvidó el español a Eiza González”, puntualizó Raúl de Molina evidentemente sorprendido ante las imágenes de la afamada actriz.

Mediante su cuenta oficial en Twitter, González se pronunció sobre lo sucedido con el show de entretenimiento de Univision: “No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva”.

La estrella mexicana le pidió a sus miles de fanáticos en Twitter que no crean todo lo que ven o escuchan: “Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean cómo solo tiene una lado de la historia no hay que creer todo lo que se ve, voy a compartir el video sin editar como lo hacen en esos programas de chismes”.

Posteriormente, González compartió un vídeo captado por las cámaras del show “The Hollywood Fix” en donde se podía ver que la reportera de “El Gordo y la Flaca” estaba caminando a menos de seis pies de distancia de la actriz en medio de la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19.

Las imágenes de “The Hollywood Fix” también mostraron a la reportera de “El Gordo y La Flaca” mientras cuestiona a Eiza González sobre la sexualidad de su novio en manera de burla con una risa sarcástica. Ante la pregunta, González prefirió guardar silencio y seguir caminando hacía su automóvil.

VideoVideo related to eiza gonzález estalla en contra de “el gordo y la flaca”: ¿por qué? 2021-01-14T12:32:35-05:00

La también cantante puntualizó en su perfil oficial en Twitter que prefirió guardar silencio en las imágenes de ‘El Gordo y La Flaca’: “El único momento que hablo es o sea darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia mientras que una persona camina encima de mí tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así, al final le deseo que tengan cuidado”.

En una publicación que fue eliminada de su cuenta en Twitter, González aseguró que ‘El Gordo y La Flaca’ manipula la información para vender: “Esto pasa todo el tiempo. Manipulan información, entrevistas y vídeos para vender y afectando la imagen pública de los demás. @ElGordoylaFlaca siempre me he comportado bien con ustedes, pero después de esto no se sorprendan cuando les niegue una entrevista”.

La actriz concluyó mencionando en otra publicación que fue eliminada que se sintió expuesta al ser abordada por el show de Univision: “Sin contar que sin mi consentimiento me expongan a que alguien me contagie en una pandemia por una entrevista caminando encima de mí con una cámara a un cm de mi cara. @ElGordoylaFlaca háganse responsables”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram