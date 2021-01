Chiquis Rivera desmiente a Mr. Tempo: ¿Qué dijo?

Chiquis Rivera recientemente se pronunció mediante su cuenta oficial en Twitter para desmentir que se encuentra trabajando en un tequila que saldrá próximamente al mercado en los Estados Unidos, esto después de las recientes declaraciones del empresario Mr. Tempo a “Suelta La Sopa” en donde aseguró que estaba trabajando con la cantante para el lanzamiento de su propio tequila.

Durante su entrevista con el show de Telemundo, Mr. Tempo mencionó que su contrato con Rivera seguía en pie y que en estos momentos se encontraban en el proceso de creación de la etiqueta de la marca de tequila que llevaría por nombre “Reina del Sur”.

Por su parte, Chiquis desmintió al empresario de origen mexicano con una publicación en su cuenta oficial en Twitter: “En EXCLUSIVA a mis amigos de Twitter: NO TENGO PLANES DE HACER UN TEQUILA CON NADIE en estos momentos”.

La cantante expresó su molestia en Twitter en relación a las personas que mienten para obtener lo que desean: “No puedo con la gente MENTIROSA!!!!!!!! No hay nada mas que me cae mal. Pinche gente aprovechada buscando fama a costillas de otra gente”.

Rivera instó a sus miles de seguidores en redes sociales a no creer todo lo que oyen o ven: “POR FAVOR, no se crean de todo lo que oyen, lean o hasta lo que VEN, que no todo lo que brilla es oro. TRUST me”.

Chiquis Rivera se quiere enfocar en cosas buenas en 2021

Después de desmentir el lanzamiento de su propio tequila en sociedad con el empresario Mr. Tempo, Chiquis Rivera aseguró en Twitter que en estos momentos sólo se quiere enfocar en lo “bueno y bonito” que le está sucediendo en el ámbito profesional y personal.

“2021 Chiquis contra gente tóxica, abusadora, mentirosa y pend… Quien está conmigo?? Ya no hay que lidiar con cosas que sólo te jalan hacia abajo y no te ayudan a crecer y mejorar como persona”, detalló Rivera en su perfil en Twitter.

En la actualidad, Chiquis Rivera se encuentra de celebración al ser la única mujer que logró ser nominada en la categoría “Artista del Año Regional Mexicano” en Premio Lo Nuestro 2021, la importante ceremonia de premiación que se celebrará a mediados del mes de febrero en la ciudad de Miami.

Mr. Tempo se pronunció sobre temas personales de Chiquis Rivera

En su polémica entrevista con ‘Suelta La Sopa’, Mr. Tempo puntualizó que Chiquis Rivera no se encuentra embarazada en estos momentos, tal y como se ha estado especulando en diversos medios de comunicación en las últimas semanas: “Chiquis no está embarazada”.

Jorge Cuevas también dio a conocer la razón por la que no ha sido visto nuevamente en compañía de Chiquis Rivera: “Por el bien del negocio y por el bien de la sociedad”.

Al ser cuestionado sobre las imágenes en donde aparecía besándose con Rivera en un hotel de Ciudad de México durante un viaje de negocios en 2020, Mr. Tempo puntualizó que fue “un beso de compas”, pero prefirió no ahondar en detalles sobre lo sucedido.

Después de anunciar su separación de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera fue relacionada sentimentalmente con Mr. Tempo. Sin embargo, la intérprete de “Paloma Blanca” aseguró que se encontraba soltera y completamente enfocada en su carrera artística como cantante.

Sigue a AhoraMismo en Instagram