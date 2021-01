Mr. Tempo y Chiquis Rivera: Lo que tienes que saber

Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, reveló algunos detalles que nadie sabia sobre su relación con Chiquis Rivera. Durante una entrevista, este 13 de enero, el empresario dejo claro que no ha visto a Chiquis desde hace un mes. Además que lo único que los une es un negocio que tienen juntos. Ellos están unidos bajo un contrato de negocio para lanzar un tequila juntos.

Algo que la familia de Jenni Rivera se encuentran un poco molestos porque ellos desde siempre han manejado el negocio de tequila de Jenni Rivera. Mientras que ahora Chiquis decidió apoyar otro tequila. “No le di mucha importancia porque son dos cosas muy diferentes”, aseguró Mr. Tempo a Suelta la Sopa. “Uno es de su mamá y este es el de ella. Ella [Chiquis] se merece su propia marca. Ella iba hablar con su familia para que lo oyeran de ella y no de los programas de la televisión”.

Por el momento el contrato sigue en pie y en estos momentos se encuentran diseñando la etiqueta de la marca. Pero todo los movimientos del negocio lo están trabajando por separado “por el bien del negocio”, agregó Mr. Tempo.

Mr. Tempo no sabía que Chiquis lo había dejado de seguir en sus redes

En la entrevista, Mr. Tempo se enteró que Chiquis lo dejo seguir en sus redes. Por su lado, Mr. Tempo tampoco sigue a Chiquis, pero dejo claro que él no maneja sus redes. “Tengo publicista y él me maneja la cuenta”, confesó Mr. Tempo. Y agregó, “Hablamos por WhatsApp no por Instagram [con Chiquis]”. Además dejo claro que no la ha visto desde hace un mes. Y la última vez que hablaron “ella me contó cuando lo iba a ver a Lorenzo. Hablamos del tequila y la amistad y ya”

Cuando lo cuestionaron sobre el famoso beso que se dieron en la boca, Mr. Tempo que fue un beso de “compas, somos amigos”. El empresario también contó que Chiquis nunca manejo hasta Texas sino que tomó un vuelo desde Los Ángeles para reencontrarse con Lorenzo Méndez. Para mostrarle unos mensajes en su teléfono y comprobarle que ella no andaba con Mr. Tempo, cuando salió el beso a la luz.

Chiquis no está embarazada

Además asegura que “Chiquis no está embarazada”. La pregunta salió tras una foto que empezó a dar vueltas en las redes de Chiquis sosteniendo una foto de ultrasonido. La foto fue

Dr. Shahin Ghadir subió la foto a sus redes donde aparece Chiquis junto a Lorenzo Méndez. Arriba puedes ver la foto. Mr. Tempo asegura que esta foto fue hace dos año para una broma para sus hermanos.

Antes de concluir la entrevista, Mr. Tempo asegura que ya no lo volverán a ver con Chiquis.



Mr. Tempo relató durante una entrevista con Venga la alegría que se conocieron en su restaurante en Santa Mónica, California. “La invité a la apertura y hubo química. Cenamos. Platicamos del proyecto del tequila Reyna del Sur” y mencionó que consultan con sus socios para que la cantante sea la imagen de la bebida.Después se volvieron a encontrar para firmar el contrato.

