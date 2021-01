Christian Nodal está de luto: ¿Quién se le murió al cantante?

Christian Nodal se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento que han sufrido la pérdida física de seres queridos debido a la pandemia del COVID-19. En el pasado, Nodal instó a sus miles de seguidores a cuidarse para evitar la rápida propagación del virus.

Cristy Nodal, madre del cantante mexicano, informó que uno de sus tíos falleció por complicaciones derivadas del COVID-19, según informó Infobae.

“Se fue mi querido Benny, que más que mi tío, siempre fue mi Chipilón. Agradezco al cielo haberte puesto en nuestra familia, gracias por amarnos tanto. Nosotros también lo hicimos con todo nuestro corazón y nuestro respeto. Por siempre tu gran ejemplo de vida, alegría, lealtad y amor por la música vivirá en nosotros”, puntualizó la madre de Nodal en su cuenta oficial en Instagram.

Mediante su perfil en la red social, Cristy Nodal aseguró que no pudo despedirse de su ser querido, esto debido a que su deceso estaba relacionado con el COVID-19: “No alcanzamos a despedirnos mi niño (…) Nos faltó darnos carrilla porque el bicho nos alcanzó. Segura estoy que te hicimos muy feliz como tú a nosotros! Gracias por tanto, mi querido Benny”.

Por su parte, Christian Nodal se pronunció sobre la muerte de su familiar con un emotivo mensaje que publicó en su cuenta oficial en Twitter: “Que difícil es celebrar la vida después de tanta muerte”.

Que difícil es celebrar la vida después de tanta muerte. — Nodal🌵 (@elnodal) January 10, 2021

En el mes de diciembre de 2020, la madre del intérprete mexicano informó en Instagram que su familia se estaba enfrentando a la llegada del COVID-19. En ese momento, Cristy Nodal detalló vivir una “pesadilla” por la crisis de salud pública que ha causado estragos a nivel mundial.

A diferencia de años anteriores, Cristy Nodal decidió pasar las navidades alejada de sus hijos para evitar exponerlos a un posible contagio con COVID-19. Sin embargo, la persona que fue diagnosticada con el virus fue su tío, quien en todo momento fue muy cercano a sus hijos.

Para las celebraciones navideñas, Christian Nodal estuvo disfrutando de unos días de descanso en las paradisíacas playas de México en compañía de su novia, la cantante y actriz Belinda.

La novia de Christian Nodal también sufrió la pérdida de un ser querido por COVID-19

En el mes de mayo de 2020, Belinda lamentó la muerte de su tío por complicaciones derivadas del COVID-19. El familiar de la estrella se encontraba recluido en un asilo para adultos mayores en España y tenía tan sólo un mes de haber sido diagnosticado con el virus.

“Acaba de irse al cielo una de las personas que más he amado en mi vida… Mi tío Pepe, mi compañero de risas y de complicidad… Voy a extrañar tu mal genio, tus bromas, tu sentido del humor, cuando bailábamos salsa en las madrugadas, cuando jugábamos con tu tirachinas, cuando te obligaba a que me abrazaras porque nunca fuiste el más cariñoso. Nunca voy a olvidar cada momento a tu lado! Siento un profundo dolor… Estar tan lejos de ti… Te amo y te llevaré siempre en mi corazón. Que en paz descanses y me cuides desde el cielo”, escribió la actriz a través de las historias de su cuenta oficial en Instagram.

Tras la muerte de su ser querido, Belinda se mostró devastada por no poder viajar a España para acompañar a su familia en tan difícil momento.

