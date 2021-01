José Ron se retira de las telenovelas: ¿A qué se dedicará el actor?

En una entrevista exclusiva con “El Gordo y la Flaca”, José Ron anunció que se retirará de manera indefinida de las telenovelas para dedicarse de lleno a sus proyectos en la industria de la música, otra de sus grandes pasiones.

En su conversación con Lili Estefan, Ron habló detalladamente sobre los dos proyectos que tiene en el ámbito musical: “Son dos proyectos, uno es mi banda que se llama ‘Koktél’ y somos cuatro integrantes, son puros covers y todo es en inglés. Ahora estoy haciendo un proyecto alterno a mi banda, pero también tiene que ver con la música… En donde estaré sacando vídeos e invitando a amigos (actores, actrices y cantantes)”.

Al referirse a sus resoluciones para el año nuevo, el actor mexicano mencionó: “Hacer lo que me hace feliz, siempre me he enfocado en eso y para mí también es un año muy importante y muy especial. Le estoy dando mucha fuerza y toda mi energía a una pasión que tengo, y que he tenido desde hace mucho tiempo. Creo que todo se ha alineado para hacerlo, entonces deseo con todo el corazón que todo fluya de una manera muy bonita y que también la gente conozca esta pasión y amor que tengo hacía la música”.

José Ron anuncia su retiro de la actuación para dedicarse a una de sus más grandes pasiones | GYFEl actor mexicano, quien en el 2020 se adueñara de las pantallas con sus tres protagónicos en Ringo, Rubí y Te Doy La Vida, le contó a Lili que este 2021 ha decidido alejarse de las telenovelas para enfocarse totalmente en sus dos nuevos proyectos. #JoséRon #ElGordoyLaFlaca #GYF SUSCRÍBETE http://bit.ly/XLBK1r VISITA EL SITIO OFICIAL http://elgordoylaflaca.com… 2021-01-12T00:42:43Z

En el pasado, José Ron ha mostrado sus dotes para la música mediante su canal oficial en la plataforma de Youtube. En los videoclips, Ron aparece interpretando temas musicales en inglés.

El más reciente vídeo musical de la estrella mexicana en la plataforma de Youtube fue “The Reason”. Por su parte, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a la nueva interpretación musical de Ron: “Quedó increíble”, “Fastuoso, mucha suerte en esta nueva andadura”, “Súper buena música”, “Muchas felicidades, siempre triunfando”, “Felicidades José, te quedó de lujo”.

¿Cuál fue la última telenovela de José Ron?

Edgar José Ron Vásquez, conocido artísticamente como José Ron, cuenta con una destacada carrera artística en la industria de la actuación. En los últimos años, Ron ha protagonizado importantes melodramas que han sido transmitidos por Televisa y Univision.

“Te doy la vida” (2020) fue la última telenovela en la que participó el actor mexicano. En el proyecto producido por Lucero Suárez, Ron dio vida al personaje de Pedro, un mecánico de clase humilde que se enfrentó cara a cara con su pasado al tener que ayudar a su hijo biológico con un trasplante de médula ósea por un diagnostico de Leucemia.

En 2020, José Ron también interpretó al personaje de Alejandro Cárdenas para la adaptación de la afamada telenovela “Rubí”. En ese momento, la serie televisiva rompió récord en audiencia en los Estados Unidos a través de la cadena televisiva Univision.

La faceta actoral de Ron ha sido galardonada con importantes reconocimientos de ceremonias de premiación como “Presea Luminaria de Oro”, “TV Adicto Golden Awards” y “Premios TVyNovelas”.

Por el momento, es incierto el tiempo que Ron permanecerá alejado de las telenovelas para dedicarse a su carrera como cantante. En reiteradas ocasiones, el intérprete mexicano de 39 años se ha referido a la industria de la música como una de sus grandes pasiones.

Sigue a AhoraMismo en Instagram