La viuda de Julián Figueroa es blanco de criticas por su mensaje de despedida

Imelda Garza Tuñón es la viuda de Julián Figueroa. La joven de 26 años quedó viuda el pasado 9 de abril cuando su esposo, el hijo de la actriz Maribel Guardia y desaparecido cantante Joan Sebastian, murió por un infarto fulminante.

Ime, como le dicen de cariño, publicó varias imágenes y un mensaje de despedida. “Te amo por siempre 💙 Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore 🕊️“.

El mensaje obtuvo más de 100 mil likes. Pero fue duramente criticada por el breve mensaje. “Bien fría con sus palabras”, comentó un internauta. Otro agregó: “No lo sé Rick, se me hace muy fría la..”. Tanto fueron las criticas, que Imelda tuvo que bloquear los comentarios ya que le empezaron a afectar. “No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes si lo entienden, a los demás les pido de todo corazón algo de respeto”, publicó en sus historias en Instagram.

Hasta el presentador de Despierta América, Alan Tacher, quien es amigo de la familia, salió en defensa de Imelda. “Yo estuve con Imelda y ella está devastada. Esta hecha pedazos. Cada quien tiene su proceso y acaba de pasar y a veces uno no sabe ni que poner o que decir. Es bien injusto cuando critican de esa manera sin saber”.

Imelda le comentó a Alan que estaba muy preocupada por las criticas de la gente hablando mal de ella. “Yo le dije tienes que esperar y que ‘tienes que vivir tu duelo’ y no tienes que esperar hasta que alguien te diga que hacer. Se tiene que entender que es viuda a los 26 años. [Julián] deja un hijo y no es fácil”.

Alan Tacher también fue criticado por su reportaje del funeral de Julián. “Yo no he dicho nada que Maribel no haya salido a decir, una. Dos, no he dicho absolutamente nada íntimo ni fuera de lo normal. Yo simplemente estaba retomando las mismas palabras que tomó Maribel cuando salió a hablar [con la prensa], al igual que Imelda”, sostuvo antes las cámaras del show Sale el sol.