Ex pareja de Ninel Conde llama “cobarde” a Alan Tacher: ¿Por qué? [VIDEO]

Giovanni Medina, ex pareja sentimental de Ninel Conde, tildó de “cobarde” al presentador de televisión Alan Tacher por no “atreverse” en una reciente entrevista en “Despierta América” a preguntarle a la actriz mexicana sobre las acusaciones de fraude y enriquecimiento ilícito en contra de su actual esposo, el colombiano Larry Ramos.

En declaraciones al show ‘Chisme No Like’, Medina calificó de ‘cobarde’ a Tacher: “El tipo este que es un cobarde, el tal Alan Tacher que alguna vez le di una entrevista y se aprovechó que no me escuchaba la gente para hacerse el macho. ¿Quién es él para hablar de mi vida o de la de mi hijo? Ninel tiene cinco fanáticos, me caben en esta mano. Dos son los que tiene escribiendo en redes sociales y los otros tres son periodistas, uno es Alan Tacher”.

“Los señores hicieron caso omiso y se convirtieron en cómplices de delincuentes”, mencionó Giovanni Medina para hacer referencia a la reciente entrevista que le realizó Alan Tacher en ‘Despierta América’ a Ninel Conde, en donde no se abordó el tema de las demandas que enfrenta su actual pareja.

Durante la transmisión de este viernes 19 de febrero, Despierta América le concedió un espacio a Medina para que cara a cara pudiese decirle a Alan Tacher por qué lo llamó “cobarde”, a lo que el ex de Conde respondió de manera contundente:

“Existen periodistas serios que sí han cuestionado a Ninel Condel. Usted tenía la oportunidad de preguntarle ahí por qué está viviendo de dinero malhabido, por qué no es sensible y no es empática con las víctimas de su esposo. Usted tenía esa oportunidad de lo que la gente quiere saber. Sea sensible, sea humilde señor Tacher, investigue lo que la gente quiere saber. Eso para mí, además de un acto de cobardía, es también un periodismo rancio”, puntualizó Giovanni Medina.

Por su parte, el presentador de Univision le respondió a Medina: “Primero, no soy periodista y nunca lo he dicho. Soy conductor desde hace más de treinta años, pero tampoco usted es juez ni es parte o jurado, y se mete en cosas que creo que no le incumben. No es más cobarde el que se la pasa insultando a mujeres, el que se la pasa amenazando”.

Tacher continuó asegurando que Giovanni Medina ha amenazado a miembros del equipo de presentadores de “Despierta América” por hacer eco de las noticias que hacen referencia a la disputa legal que enfrenta Ninel Conde con él por la custodia de su hijo Emmanuel.

Ninel Conde reaccionó a los comentarios de Giovanni Medina en contra de Alan Tacher

En una aparición especial en el segmento “Sin Rollo” de Despierta América durante este viernes 19 de febrero, Ninel Conde reaccionó a los comentarios que realizó su ex pareja Giovanni Medina en contra de Alan Tacher, conductor del show televisivo de Univision.

“Ahora sí que no tengo comentario que decir al respecto, ya ustedes vieron lo que yo viví durante seis años y por eso ya no estoy ahí. Sólo le pido a Dios que guarde el corazón de mi hijo para que no tenga ese resentimiento con su mamá y que en un futuro pueda tener una esposa que respetar, amar y honrar. A Alan una disculpa por el mal momento y vamos pa’ lante”, mencionó la actriz mexicana.

Ninel Conde se pronunció sobre difícil que ha sido para ella no poder ver a su hijo Emmanuel

En la actualidad, Ninel Conde no ha podido ver a su hijo Emmanuel durante meses después de que un juez en México falló a favor de Giovanni Medina por la custodia temporal del menor. Durante su aparición en “Despierta América”, la actriz y cantante mexicana habló sobre lo difícil que ha sido para ella enfrentarse a la realidad de no poder ver a su hijo.

“No es quedarme callada es simplemente ya no invertirle energía buena a la mala. Yo me he propuesta de crear, de construir… Ha sido un año muy difícil, alejada de un ser que yo parí. A lo mejor no soy perfecta porque solamente Dios y Jesús vino a hacerse humano para ser perfecto, pero tampoco creo ser peligrosa para una criatura cuando sólo quiero darle amor”, expresó Conde.

