Viuda de Julián Figueroa desmiente la última llamada que le habría hecho a una amiga

Tras el inesperado fallecimiento de Julián Figueroa este 9 de abril, por un infarto fulminante, muchos se expresaron en las redes por la triste noticia. Un mensaje llamo mucho la atención. Una chica llamada Mariella Navarro, amiga de Julián, publicó un mensaje que acaparó los titulares en los medios. Los medios reportaron que Julián había hecho una llamada desesperada a una amiga antes de morir.

Según Mariella, el hijo de Maribel Guardia la había llamado con insistencia y enviado un mensaje horas antes de morir. Por lo que ella escribió en sus redes los siguiente: “Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, escribió la chica, quien también tiene un video cantando junto a él días antes de su muerte, informa La Opinión.

Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, asegura que no es cierto. Ella asegura que Julián no la llamó antes de morir. En entrevista con el programa ‘De primera mano’. “Han salido muchos rumores. Nada de eso es cierto, no sé de dónde sacan estas historias”,dijo Ime al programa. “Supe del video de una chica que se viralizó porque decía que Julián era muy amigo de ella, que le había marcado y que no le contestó, y que tal vez si le hubiera contestado la llamada no hubiera estado en esta situación”..

Asimismo, Imelda aseguró que el actor no llamó a ninguna joven. “La verdad es que Julián no tenía llamadas a ninguna chica de la escuela, o sea, él estaba en la universidad y esta chica, es de la universidad. Él no tenía ninguna llamada hacia ella, entonces, no sé de dónde sacó eso, pero pues sí, eso generó mucha controversia…Él el sábado estuvo todo el día con nosotros y el domingo también. No sé si fue para llamar la atención o sí lo consideraba un amigo, pero si se me hizo de mala onda. Cuando publica algo así y luego empiezan a decir ‘que si lo dejo solo’o éstán separados'”

Ademas dejo claro que ella y Julián no estaban separados y que además estaban planificando la luna de miel que no tuvieron en 2017 cuando se casaron. “No, no estábamos separados, de hecho, estábamos planeado un viaje a Japón…Nos hacía mucha ilusión a los dos…Y tal vez como una luna de miel porque no la tuvimos en sí”, agregó la joven, quien es la madre del único hijo de Julián.