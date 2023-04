¿Julián Figueroa recibió la herencia de Joan Sebastian?

Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023. El hijo de Maribel Guardia tenía 27 años cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en su habitación. El joven murió a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación vincular, según un comunicado.

Julián es uno de los ocho hijos que tuvo el desaparecido cantante Joan Sebastian, quien falleció el 15 de julio de 2015. Tras el fallecimiento del Rey del Jaripeo, su herencia hizo que sus hijos se dividieran. Resulta que Joan Sebastian no dejo un testamento.

El cantante tuvo 8 hijos con diferentes mujeres: José Manuel Figueroa, Juan Sebastian, Trigo de Jesús, Julián Figueroa, Zarelea Figueroa, Joana, D’Yave y Juliana. Dos de ellos, Trigo y Juan, fallecieron cuando Joan Sebastian aún estaba en vida.

Joan Sebastian dejo 51 propiedades

Cipriano Sotelo es el abogado de la familia Figueroa y quien más ha estado involucrado en el proceso legal de la repartición de bienes del cantante. Según él, los hijos de Joan Sebastian se disputan 51 propiedades, que se encuentran repartidas entre los estados mexicanos de Guerrero, Morelos y Veracruz. El abogado también ha expresado que muchos de estos inmuebles están en malas condiciones, pues desde la muerte del artista no se les ha dado mantenimiento.

El inmueble, llamado “Las Palmas”, está valorizado en 11 millones de dólares aproximadamente. Este tiene caballerizas, bungalows, amplios jardines y hasta una enorme alberca. Además la herencia de Joan Sebastian también incluye regalías y contratos con la disquera, incluyendo grabaciones musicales que dejó. La hija menor de Joan Sebastian, Juliana Sebastian denunció en enero del 2021 que se ocultaron otros bienes y hasta cuentas bancarias, además de que no había recibido su parte correspondiente de la fortuna de su padre.

Hasta ahora no se ha repartido la herencia Joan Sebastian y Julián nunca recibió lo que le correspondía

Lo cierto es que como no hubo testamento, la repartición de bienes no ha sido nada fácil. Después de casi ocho años de la muerte de Joan Sebastian, todavía no se ha podido concretar el proceso legal. Según aseguró el abogado, la pandemia lo alentó aún más.

Julián se quedo con un rancho de Joan Sebastian

A finales del 2021, Julián Figueroa alquiló una de las propiedades de Joan Sebastian, un rancho ubicado en Cuernavaca, Morelos. Según él, esa propiedad siempre estuvo a su nombre, por lo que no tenía relación con lo que se disputan sus hermanos en la herencia.

Según dio a conocer el abogado de la familia en septiembre del 2020, “los bienes se repartirán de manera equitativa entre cada uno de los coherederos. De manera ideal, se deben poner de acuerdo con respecto a las propiedades que deseen, pero en caso de no lograrlo, estas se pondrían a la venta y el dinero recaudado se dividiría”.

Julián tiene su propio dinero

La herencia del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian también incluye un par de relojes que su padre le obsequió. “Yo tengo relojes que me regaló mi papá cuando nací y en mis cumpleaños”, dijo el joven actor a Gustavo Adolfo Infante en 2021.

Julián Figueroa también tiene regalías por su carrera como cantante y su incursión en la actuación con proyectos como “Como dice el dicho” y la telenovela “Mi camino es amarte”.

Hasta el último, Julián aseguró que “no he recibido una sola cosa de la herencia”.