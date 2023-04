Muerte del hijo de Joan Sebastian: ¿Dónde están las cenizas de Julián Figueroa?

El lunes en la noche Maribel Guardia habló por primera vez con la prensa sobre la repentina muerte de su hijo Julián Figueroa, y reveló que no fue velado y también dijo que sus cenizas no están en un panteón.

En su conversación con los medios de comunicación, la exesposa de Joan Sebastian, se sinceró sobre la manera como la familia prefirió manejar el último adiós de Julián, y no solo explicó por qué no lo llevaron a una funeraria para que sus fans lo vieran, sino que dijo que ha querido conservar las cenizas a su lado.

La cantante y presentadora abrió su corazón y mencionó que no quiso que su nieto sufriera más de lo debido, y reveló que los restos mortales de su único hijo reposan en un altar que creó especialmente para él, en su propia casa.

#ENTREVISTA | Maribel Guardia habla por primera vez sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa ¡Dios me lo dio y Dios me lo quitó! #ENTREVISTA | Maribel Guardia reapareció por primera vez tras la muerte de su único hijo Julián Figueroa, durante la larga entrevista que nos regaló a los medios de comunicación rompió en llanto por los hechos ocurridos el pasado domingo 9 de abril a causa de un… 2023-04-12T03:01:23Z

“No quise hacer nada en una funeraria, porque Julián murió en la casa (…) Y cuando murió, Imelda (su esposa) y yo, decidimos que lo íbamos a cremar, también para que el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él”, dijo la exconcursante de Miss Universo.

“No quiero deshacerme de sus cenizas… lo tengo tan lindo, con con su San Miguel Arcángel, con la Virgen de Guadalupe, que se lo ofrecí cuando nació, entonces la cajita que escogimos es con la figura de la virgencita de Guadalupe”, agregó Maribel, quien contó también que al lado del altar que le creó a las cenizas de su hijo, puso un dibujo de un león grande y un león chiquito que le había hecho su hijito Juliáncito a su papi.

La atribulada madre aprovechó la conversación con la prensa para hacerle un llamado a sus fieles seguidores.

“Le pido a todos los que están viendo, que recen mucho por mi hijo y que recen por nosotros para que tengamos valor. No hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande”, dijo Maribel.

Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian, murió en su casa de la capital mexicana el Domingo de Pascua, tras sufrir un ataque cardiaco, en momentos en que atravesaba por una seria depresión, según dijeron en medios reporteros como Gustavo Adolfo Infante.

En uno de sus más recientes mensajes dedicados a su madre, el cantante no paró de elogiarla.

“Nunca me cansaré de afirmar que eres la persona mas bondadosa que he conocido. Estoy muy agradecido por ser tu hijo y tu aprendiz. Admiro infinitamente la forma en que puedes transformar el dolor en empatía y esa capacidad mágica que tienes, para ver las mejores cualidades en las personas (cualidades que muchas veces ellos no conocen) para así ayudarlos a convertirse en la mejor versión de ellos mismos”, comentó Julián en un cumpleaños de su mamá. “Eso has hecho conmigo y cada día me la creo más. Sobre todo te agradezco por demostrarme que nunca estoy solo, porque EL vive dentro de mi espíritu y que gracias a ese conocimiento, TODO en este mundo es mágico. Te amo mucho mamá🔆”.