Julián Figueroa ya fue cremado: Maribel Guardia explicó por qué no lo velaron

Han transcurrido solo un par de días desde que murió el cantante Julián Figueroa, con apenas 27 años de edad, y en medio del seguimiento que su público y la prensa siguen dando a la triste noticia, su madre, Maribel Guardia, reveló que el cuerpo del mexicano ya fue cremado y que no le hicieron ningún tipo de velación en ninguna funeraria, como generalmente suele hacerse.

La exreina de belleza y cantante hizo la revelación en diálogo con la prensa, donde explicó que junto a su familia tomó la decisión de no velar el cadáver de su hijo, a fin de que su pequeño nieto Julián, de 5 años, producto del matrimonio del cantante con su esposa Imelda Tuñón, no sufriera más.

En la dolorosa charla con reporteros, que presentamos en el siguiente video, la ex Miss Costa Rica dijo que prefirió vivir su dolor en familia y que no se convirtiera en un “show” público, por lo que no fue llevado a una funeraria, y pronto fue cremado.

“No quise hacer nada en una funeraria, porque Julián murió en la casa, y porque Julián cuando murió su papá, sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo: ‘yo no pude llorar bien a mi papá’”, dijo Maribel. “Y cuando murió, Imelda (su esposa) y yo, decidimos que lo íbamos a cremar, también para que el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él. Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián”.

La exmujer del fallecido Joan Sebastian dijo que conserva las cenizas de su hijo en su casa, a pesar de que ya comenzó el proceso de dejar ir el alma de su adorado y único hijo.

“Vivir este duelo, que yo se que apenas está empezando (ha sido duro). Nos falta mucho camino por recorrer, pero Dios es grande, ayer llegó el padre José de Jesús, nos hizo una misa preciosa, donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo”, comentó la costarricense.

En sus declaraciones, y en medio de lágrimas y duros momentos de llanto desconsolado, Maribel Guardia aseguró que está muy afectada por la pronta partida de Julián, pero advirtió que sabe que ahora necesita ser fuerte para ayudar a sacar adelante a su nieto, Juliancito.

“He recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me he podido meter a las redes, pero sé que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo, muchas gracias, se los agradezo mucho de verdad. Era mi amor, el niño de mis ojos y fue duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entrego en sus manos”, dijo la artista.

“Le faltaba tanto por recorrer, Julián apenas estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue y gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda (a su nuera Imelda) y a un bebé precioso (el hijo de Julián), que tenemos que sacarlo adelante”, destacó la mamá de Julian Figueroa, quien fue quien lo encontró muerto en su casa.