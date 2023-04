La última foto de Julián Figueroa antes de morir

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la triste e inesperada noticia de la muerte de Julián Figueroa, hijo del fallecido cantante Joan Sebastian y la exreina de belleza, Maribel Guardia.

El cuerpo sin vida del cantante de apenas 28 años fue hallado en su casa del barrio Jardines de Pedregal, en la capital mexicana, de acuerdo a información suministrada por medios como Infobae.

Y en medio del dolor que ha causado la trágica noticia del fallecimiento del intérprete mexicano, sus fans atesoran la que fuera la última fotografía de Julián antes de morir.

Se trata precisamente de una imagen que el cantante se tomó al lado del recién fallecido actor Ignacio López razo, compartida el mes pasado.

“Personas como el gran actor #lopeztarzo nunca mueren, su legado perdurará en el tiempo. Un honor conocerlo”, mencionó en su misiva el mexicano.

Pero fue una foto al lado de su papá, cuando era niño, la que se convirtió en la última imagen compartida en su Instagram, donde dejó ver su inmenso dolor por la muerte de su padre.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”, fue el sentido mensaje del cantante en honor a su fallecido padre.

Julián había compartido también hace un tiempo estar atravesando por un momento difícil en su matrimonio con Imelda Garza Tuñón.

La madre de Julián, Maribel Guardia, confirmó la dolorosa noticia de la muerte de su hijo, a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Estimados amigos. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, dijo la exmujer de Joan Sebastian.

“Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía”, concluyó la cantante en su mensaje, firmado junto a su esposo, Marco Chacón, la esposa de su hijo, Imelda Tuñón y su nieto Jose Julián Figueroa.