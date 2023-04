Muere Julián Figueroa a los 28 años: ¿Qué le pasó al hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia?

Conmoción en México y el Mundo tras darse a conocer la muerte inesperada a los 28 años de Julián Figueroa, cantante y compositor, hijo del legendario Joan Sebastian y la actriz Maribel Guardia.

Reportes iniciales aseguran que el cuerpo de Julián Figueroa fue encontrado sin vida en su casa ubicada en la zona Jardines de Pedregal, de Ciudad de México.

Al momento se desconocen las causas del fallecimiento del joven cantante y compositor, único hijo de Guardia y el tercer hijo (fallecido trágicamente) de la difunta leyenda de la música mexicana Joan Sebastian. De acuerdo al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Figueroa habría estado atravesando un cuadro crónico de depresión, pero esto no ha sido confirmado.

Según el doctor que examinó el cuerpo de Julián Figueroa, en el examen no se encontraron lesiones, violencia, lo que determinaría de forma preliminar que su muerte habría sido natural pero las causas específicas se divulgarían más adelante a través de un comunicado. Así lo publicó el programa de entretenimiento de la cadena Univision El Gordo y la Flaca a través de su perfil de Instagram.

Su último mensaje en Instagram

EL último mensaje de Julián Figueroa fue una dedicatoria a su padre: “Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ”…“Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”.

Al momento la noticia del fallecimiento de Julián Figueroa continúa en desarrollo pero en AhoraMismo iremos actualizando conforme pasen las horas.