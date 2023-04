Juliancito Figueroa, el hijo de 5 años que deja Julián Figueroa tras su muerte: [FOTOS]

El mundo de la música no para de llorar la repentina muerte de Julián Figueroa, ocurrida el Domingo de Pascua en la capital mexicana.

El cantante, quien el próximo mes de mayo cumpliría 28 años, falleció de un infarto cardiaco, según lo reveló su propia madre, Maribel Guardia, dejando a su único hijo, Juliancito, de 5 años, y a su esposa, Imelda Tuñón

El primogénito del cantante, cuyo nombre completo es José Julián Figueroa, nacido en 2017, era el gran amor del hijo de Joan Sebastian, como se evidenciaba en las fotografías y mensajes que el artista compartía en sus redes sociales constantemente

El pequeño, quien guarda un enorme parecido con el fallecido intérprete de 27 años, era objeto de orgullo por parte de Julián, quien se desvivía en elogios y palabras bellas hacia su hijito.

“Feliz navidad a todos! Aprovechen cada instante al lado de los seres que aman”, fue uno de los mensajes más recientes del hijo de Maribel Guardia presumiendo de su niño.

“Con los dos amores de mi vida disfrutando del día de muertos”, agregó en otra publicación.

En sus mensajes, Julián Figueroa describía a su niño como el ser más importante en su vida, y confesaba que era su gran motivo de alegría.

“@josejulianfg tienes la habilidad mágica de transformar momentos simples en los mas hermosos de mi vida. Te amo. #andnothingelsematters”, “you are my sunshine my only sunshine, you make me happy when skies are gray ☀️” y “eres lo más hermoso que he visto❤️Es un privilegio verte crecer y crecer a tu lado. En los momentos mas duros; esos ojos que brillan más que todas las estrellas del firmamento me indican el camino que he de seguir. Eres el amor de mi vida ☀️”, fueron algunas de las amorosas frases que el intérprete dedicó a su pequeño Juliancito.

En medio del dolor de la partida de Julián, sus fans no pudieron evitar compartir frases de pesar.

“que tristeza, dejó solitos a su esposa y su bebe ❤️”, “Ay no, yo soy mamá y que dolor tan horrible: su bebé 😢😢 q dolor 🥺🫂”, “Dios ilumine a ese pequeño hermoso a quien su papi y su abuelo cuidarán desde el cielo”, comentaron los fans del Julián.

Mira algunas de las mejores fotos que Julián compartió al lado de su hermoso bebé.