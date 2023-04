¿Cuántos hijos tiene Maribel Guardia?

Tras la inesperada muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, algunos se preguntan si Julián Figueroa era el único hijo de ella. Resulta que la actriz y cantante sufrió aborto después de tener a Julián.

Este 10 de abril, Maribel fue quien confirmó el fallecimiento de hijo de 27 años. “Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano”, escribió en el pie de foto de una imagen que publicó de su hijo este 10 de abril. “Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizaran en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”. Abajo puede ver la imagen.

Maribel Guardia sufrió aborto

Maribel Guardia quedo embarazada de su actual esposo Marco Chacón pero sufrió un aborto. Ellos se casaron en julio de 2011, después de 13 años de novios. Pero ellos no tienen hijos. Cuando ella sufrió el aborto su esposo le recomendó no volverse a embarazar porque le bastaba con Julián, el hijo de Joan Sebastian que crió junto a ella, y por la cantidad de niños abandonados que hay en el mundo.

Maribel Guardia y Joan Sebastián son los padres de Julián Figueroa

Maribel Guardia y Joan Sebastian se conocieron a principios de la década de 1990. Si bien la atracción entre ambos fue inmediata. Pero no fue hasta 1992 cuando comenzaron una relación que duraría hasta 1996 y de la cual nacería Julián Figueroa, el único hijo que tuvieron juntos.

Maribel Guardia solo tuvo un hijo.

Hijo de Maribel tenía problemas con el alcohol

Joan Sebastian y Maribel en entrevista con Cristina Saralegui En Despierta América recordaron cuando Maribel, Joan y Juliancito visitaron el Show de Cristina.

Tras el fallecimiento de Joan Sebastian , Julián empezó a consumir alcohol. “Tengo un problema con el alcohol y he sido abierto con ese tema desde que tengo 16 años, desde la muerte de mi papá”, comentó en 2022 . “Tengo un problema con el alcoholismo, que yo ni siquiera debería decirlo porque es un tema que es personal, pero los medios se han encargado de sea algo no tan personal, pero sí yo tengo un problema con el alcoholismo, pero es mentira que en este momento haya recaído o que haya tomado estragos en mi vida, y mucho menos durante mi trabajo”.

Ese mismo año, Maribel desmintió que su hijo se encontraba en una clínica de rehabilitación. “Mi hijo está en un retiro espiritual”, confirmó Maribel en 2022. “Julián siempre anda en búsqueda de todas esas cosas…medita, estudia filosofía y está en mil cosas. Arriba puedes ver una entrevista de Joan Sebastián, Julián y Maribel Guardia con Cristina Saralegui.