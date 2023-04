¿Danilo Carrera tiene novia?

El actor ecuatoriano Danilo Carrera está más enamorado que nunca. El protagonista de El Amor Invencible le pidió la mano a su novia a finales del 2022. “Es la primera vez que veo que mi relación no se va a acabar”, dijo el ecuatoriano sobre su relación con una misteriosa joven, quien dicen forma parte de la realeza.

Aunque el actor no ha revelado la identidad de su novia, nunca falla en enviar elegíos a su novia. “Es superbuena deportista, superinteligente, habla cuatro idiomas”, comentó el galán en el programa ¡Siéntese quien pueda! y aseguró que van a “tener hijos altos y muy guapos”, pues la joven posee gran estatura.

Algunos medios han reportado que el anillo de compromiso que compró Danilo para su novia es muy caro. “Sí es (un anillo de compromiso), costó casi como la casa, pero no más que la casa que le regalé a mi mamá”, indicó Danilo entre risas en el programa. Danilo también mencionó los presuntos grados nobiliarios que tendría la misteriosa chica, y Danilo admitió que ella sí los posee, pero no reveló cuáles eran estos títulos o su identidad. “Tiene títulos y su familia tiene castillos”, comentó Danilo. A pesar que ella sea parte de la nobleza, a Danilo no le interesa obtener un título. “Claro que no, yo soy normal. No creo que sus títulos se pasen. No es algo que me interesa”, agregó Danilo en el programa.

Danilo siempre sabía en los primeros días de empezar una relación que no iba a funcionar

En conversación Ahoramismo.com, el artista ecuatoriano y uno de los galanes más queridos de la televisión en español reveló que conoció a la chica durante un viaje y que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo.

“Con mis otras parejas supe desde los primeros días que no iba a funcionar”, indicó entonces. Ahora, en unas declaraciones a Siéntese Quién Pueda, Carrera agregó que “es la primera vez en mi vida que creo que puede ser para siempre.

Los amores de Danilo Carrera

En el tiempo que tiene ante las cámaras solo se le habían conocido dos relaciones al actor ecuatoriano. La primera fue con la venezolana Ángela Rincón, a quien conoció en Miami y con la que estuvo durante cinco años.

Luego vino su muy mediático romance con Michelle Renaud, con quien Danilo Carrera protagonizó la telenovela Hijas de La Luna. La relación terminó por la negativa de él de tener hijos, a pesar de que era muy cercano con el niño de la actriz mexicana.

Aunque intentaron de nuevo durante la pandemia, eventualmente llegaron a la conclusión de que la relación ya no funcionaba. Actualmente, Michelle Renaud es pareja del actor chileno Matías Novoa, quien también tiene un hijo. “Me pone feliz saber que ella está bien, está feliz, con una persona con la que tiene planes en común”, dijo Carrera en una entrevista con El Gordo y la Flaca,. Fue interrumpido por Raúl de Molina, quien no dudó en preguntarle a Danilo el porqué a sus 33 años no quiere tener hijos. “Yo sí quiero tener hijos”, dijo Carrera entre risas, a lo que De Molina inmediatamente respondió: “Pero ella decía que no querías tener hijos”. Danilo no dudo en responder que “en ese momento no quería tener hijos”, entre risas.

El nuevo amor de Danilo

El actor declinó identificar a su amada o incluso decir de dónde es, pero sí confesó a AhoraMismo.com que desde la primera conversación que tuvieron juntos sabía que era “la mujer que mi mamá me había dicho que debía ser para mí. Compartimos los mismos valores y el mismo sentido del humor, algo esencial, pero además la admiro muchísimo”. Según contó habla cuatro idiomas y va a por el quinto desde que lo conoció, pues está aprendiendo español.